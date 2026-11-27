Ufficio Stampa Rai I protagonisti de "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. La serie è arrivata alla puntata numero 61. Ecco le anticipazioni di lunedì 30 novembre 2026.

Nella puntata precedente

Nella puntata del 26 novembre, avevamo lasciato i nostri protagonisti così. Una lettera inattesa turba la ritrovata armonia di Villa Guarnieri. Odile si interroga sull’intesa tra Lia e Matteo, che arriva troppo tardi alla serata di beneficenza dopo essersi attardato per risolvere un problema del padre della Mandalà. Diana vuole lasciare l’università, andarsene di casa e incassare la sua parte di eredità, ma fa una scoperta sconvolgente. La decisione di Valeria è un duro colpo per Iacopo, che rivela alla Craveri un segreto riguardante la sfera intima di Roberto.

Anticipazioni della puntata del 30 novembre 2026

Diana sospetta che il testamento di suo padre sia stato manomesso e chiede aiuto a Cesare. Elisa è turbata dall’incontro con Gianna, una sua vecchia conoscenza. Odile nota le attenzioni di Lia nei confronti di Matteo. Umberto riceve una notizia confortante sulla riapertura del processo relativo alle acque reflue. Carmine fa ai Puglisi una richiesta scomoda per poter riparare il suo camion. Intanto Valeria ha un duro scontro con Iacopo e condanna il suo tentativo di screditare Roberto.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 30 al 4 dicembre 2026.