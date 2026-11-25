La discussione con i genitori di Delia sul tema dei figli manda in confusione sia lei sia Botteri: trama de "Il paradiso delle signore" del 25 novembre

Ufficio stampa Rai Delia e Botteri ne "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore”, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa. La puntata del 26 novembre è la numero 59. Ecco le anticipazioni.

Nella puntata precedente

Nella puntata di mercoledì 25 novembre complicità tra Odile e Matteo infastidisce sempre di più Lia. Johnny non vuole suonare alla festa di beneficenza, ma forse c’è un modo per convincerlo. Roberto, informato dell’offerta della GMM, ha in mente un premio speciale per la lotteria. I discorsi dei genitori di Delia mettono a disagio lei e il marito. Carla scopre che Diana rischia l’espulsione dall’università per aver insultato il rettore.

Anticipazioni della puntata del 26 novembre 2026

La discussione con i genitori di Delia sul tema dei figli manda in confusione sia lei sia Botteri. Irene e Lia riescono a convincere una terza Venere a unirsi al coretto per Johnny. Riccardo, tornato da Parigi, è profondamente triste per la fine della sua storia con Nicoletta, ma trova conforto nei familiari. Roberto non può competere con l’offerta della GMM per Valeria, ma le fa una proposta che mette in crisi la Craveri. Diana si rifiuta di chiedere scusa al rettore e lo scontro con Carla arriva al punto di rottura.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 novembre 2026.