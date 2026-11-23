Delia è in ansia per l’arrivo dei genitori e si fa aiutare da Mimmo a preparare la cena, ma qualcosa va storto: trama de "Il paradiso delle signore" del 24 novembre

Ufficio stampa Rai Delia, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore”, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 57. Ecco le anticipazioni di martedì 24 novembre 2026.

Nella puntata precedente

Lia si presenta con un trucco molto audace, e la foto per il calendario non è l’unica ragione del suo nuovo look. Dopo aver deciso di puntare sul prêt-à-porter, Odile vorrebbe ampliare l’offerta della GMM investendo in una linea di accessori. Al Paradiso torna Valeria per il lancio della nuova collezione di intimo. Diana riceve da Rebecca un’approvazione inaspettata per essersi ribellata alla madre. La famiglia Guarnieri-Sant’Erasmo, infine, saluta la piccola Margherita, che torna a Parigi.

Anticipazioni della puntata del 24 novembre 2026

In occasione della serata di beneficenza per la casa-famiglia, Matteo e Odile vogliono organizzare una festa e Irene ha un’idea per coinvolgere anche Johnny. Delia è in ansia per l’arrivo dei genitori e si fa aiutare da Mimmo a preparare la cena, ma qualcosa va storto. Iacopo fa una proposta di lavoro a Valeria, mettendola di fronte a una scelta importante.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 novembre 2026.