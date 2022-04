Aiuto, il mio ex mi ha bloccata: cosa devo fare?

Il mio ex mi ha bloccata su whatsapp. Da qualche giorno non vedo più le spunte blu e non risponde ai messaggi, poi sul suo profilo non vedo più la foto. Ho pensato che avesse deciso di cambiare le sue impostazioni, ma non vedo neanche più le info di ultimo accesso. Mi ha cancellata e mi ha tolto pure dalle amicizie su Fb. Siamo stati insieme sette mesi, poi abbiamo deciso che le cose non andavano bene, ma da qui a bloccarmi... perché? Ci sono rimasta molto male.

C’è una cosa che noi ragazze spesso facciamo quasi senza accorgercene: consideriamo gli ex ancora un po’ nostri, anche a distanza dall’ultimo addio, tanto che quando li risentiamo (a meno che non ci abbiano tradito proprio sotto il nostro naso) ci batte perfino un po’ il cuore. Così continuiamo a mandare messaggi all’ex di prima, a dare un’occhiata ai suoi social per vedere che fa (e con chi sta), a inviargli un vocale per sapere se va tutto bene. Va tutto bene? Forse no. Perché lui ci ha cancellate dai social.

Perché si blocca qualcuno: possibili motivi

Lo sconcerto è tanto – e l’irritazione anche – quando ci si accorge che qualcuno ci ha bloccato, ci ha rimosso dalle amicizie, non ci segue più su Instagram, ma soprattutto ci “ha fatto fuori” da Whatsapp. Ci si rimane male se a cancellarci è stata una persona di cui non c’importa granché, figuriamoci se a sbatterci la porta in faccia (in senso digitale) è qualcuno con cui c’è stata una relazione più profonda e intensa, come l’ex. Cerchiamo quindi di fare chiarezza sulle sue motivazioni.

E’ infastidito dai nostri tentativi di contatto.

È ancora troppo arrabbiato o troppo deluso per la fine della storia.

Gli “brucia” vedere sui social che stiamo bene e non soffriamo per lui.

Esce già con un’altra ragazza e non vuole che lei si accorga dei nostri messaggi.

Tiene ancora a noi e ogni contatto è un’illusione per lui, quindi ha deciso di chiudere.

Escludendoci dalla sua vita spera di farci capire che ci manca tanto.

Vuole farsi notare (e provocarci) con un gesto “forte”.

Vuole allontanarci per voltare pagina definitivamente.

Ognuna di queste motivazioni è comprensibile nella dinamica dei rapporti tra persone che sono state legate da un sentimento, anche se non sono tutte giustificabili.

Ci sta che lui abbia del risentimento verso di noi. Ci sta che lui voglia voltare pagina e chiudere il nostro capitolo. È logico che alla fine di una storia ci si allontani. Un po’ più contorto è il meccanismo del “mi piaci ancora e per attirare la tua attenzione ti blocco”, che ci dovrebbe far dubitare della chiarezza mentale del nostro ex. Ma, una volta comprese le motivazioni e gli intenti, resta il fatto che ci siamo rimaste male. Che fare?

Come reagire: i consigli per non soffrire

Dopo la prima reazione di amara sorpresa, prima di precipitarci a chiedere agli amici in comune se ha bloccato anche loro (magari vuole chiudere con tutti?) o a implorarli di informarsi sul perché ha bloccato solo noi (ma qui la risposta è facile), fermiamoci a riflettere sui motivi che abbiamo elencato. Intanto che riflettiamo, cerchiamo anche di capire che – a prescindere dalle cause – la decisione di bloccarci va rispettata come una scelta legittima.

La mossa furba? Smettere di cercarlo

La reazione ideale, almeno per i primi tempi, è quella più difficile: dobbiamo sparire anche noi. Smettiamo di tentare di raggiungerlo attraverso le chat in cui c’è anche lui, oppure di convincere amici comuni a mandargli i messaggi per chiedergli come sta. Mettere in mezzo altre persone non porta mai a risultati positivi e soddisfacenti, soprattutto quando si tratta di sentimenti.

Quindi, se davvero vogliamo chiarire con lui (senza perderci la faccia) non dobbiamo più cercare di contattarlo. Se ha fatto tutto quel “teatrino” per riconquistarci, sbloccherà il numero, spaventato dal fatto che siamo scomparse. A quel punto:

NO a messaggi di risposta immediati.

NO a vocali possibilisti.

NO a emoticon sorridenti.

Come direbbero le nostre nonne, lasciamolo cuocere nel suo brodo ancora per un po’. Sarà lui a contattarci ma noi, che voliamo troppo alte per le ripicchette e le vendettine, non chiediamogli nulla del blocco e messaggiamo del più e del meno. Se non ci ricontatterà, meglio così.

Salvare il rapporto si può

Lui si sentirà un po’ scemo ad averci bloccate, perché vede che ci comportiamo serenamente. Se davvero c’è ancora qualcosa da salvare, rinascerà pian piano. Se non c’è più nulla, ricostruiremo lentamente il nostro rapporto come amici. Forse vale la pena perché lui è comunque una persona che ha condiviso un pezzo di vita con noi. Se lui si ostina a non togliere il blocco, non stiamo ad avvelenarci la vita con pensieri tossici: voltiamo pagina anche noi e consideriamo quel ragazzo come un tassello del nostro passato. Che, appunto, è passato. La vita è troppo bella per perdere tempo a recuperare qualcuno che è bloccato nelle sue chiusure mentali.

Se a bloccarci è un’amica

Lo ha fatto per gelosia? Perché si è offesa? Perché è invidiosa? Al di là delle motivazioni, se ci teniamo davvero all’amica allora sì che dobbiamo cercare di raggiungerla in ogni modo per chiederle spiegazioni. L’amica non è un ex fidanzato: è molto di più! Con lei non servono trucchetti che scoprirebbe subito, ma occorrono solo la sincerità e la trasparenza. Parlarsi servirà a chiarirsi e a spiegare malintesi e supposizioni errate. E se ci blocca una tipa di cui non c’importa, una semplice conoscente che non si può definire amica? Ben venga il blocco: liberiamo le chat dai rami secchi!