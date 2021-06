Federica Panicucci e l’amore per Marco Bacini: “È il mio per sempre”

editato in: da

Federica Panicucci compie 53 anni: l’amore per Marco Bacini, i figli e la carriera

È un amore maturo e vero quello tra Federica Panicucci e Marco Bacini: il sentimento che li lega è arrivato dopo un lungo cammino per la conduttrice, che non ha mai smesso di credere che avrebbe ritrovato il sorriso dopo la fine dell’amore con il dj Mario Fargetta.

Tra loro non è stato un colpo di fulmine: come ha raccontato più volte la Panicucci, conosceva da tempo l’imprenditore e ha imparato a scoprirlo pian piano e a comprendere le affinità con lui prima di innamorarsi. Il loro rapporto procede a gonfie vele, tanto che la conduttrice in passato ha parlato del matrimonio con Bacini. “Sposare Marco? Succederà sicuramente – aveva confessato al settimanale Oggi -, anche presto. Ogni giorno mi sceglie e io scelgo lui. Senza timore di smentita dico di aver trovato la mia metà del cielo”.

E ancora una volta Federica Panicucci è tornata a parlare di quell’amore che ha riportato nella sua vita la serenità di cui aveva bisogno: intervistata dal settimane Oggi la conduttrice si è lasciata andare a delle confessioni sul loro rapporto. “Sono una donna di 53 anni felice, la mia vita mi piace un sacco, i miei figli mi piacciono un sacco…”, ha raccontato. E poi ha aggiunto, parlando del compagno:

Quando lo cerco lo trovo sempre. È un compagno di vita meraviglioso, capace di farmi più felice ancora con la sua presenza. Lui è l’altro binario, è la persona che mi conosce meglio. È il mio “per sempre”.

La presentatrice ha ritrovato l’amore dopo il divorzio da Mario Fargetta da cui ha avuto Sofia e Mattia. I due sono riusciti ad andare oltre le incomprensioni per il bene dei loro figli, e dopo un anno Marco è entrato nella sua vita, travolgendola: “Quando ho pensato di ricominciare, ho pensato anche che volevo incontrare una persona con certe prerogative. Le avevo tutte in mente e Marco le ha tutte. La cosa curiosa è che, prima, ci eravamo incrociati e mancati decine di volte senza notarci. Frequentavamo la stessa piscina, la stessa pizzeria. Non è un caso, perché doveva essere lui ma in quel preciso istante: l’istante in cui ero pronta”, aveva confessato in una vecchia intervista al settimanale.