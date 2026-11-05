Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 6 novembre 2026: Matteo fa una buona azione

Ufficio stampa Rai Matteo e Marcello, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa. Venerdì 6 novembre va in onda la puntata numero 45. Ecco le anticipazioni.

Nella puntata precedente

Marcello riesce a risolvere il problema del guasto alla casa-famiglia, ma Odile insiste a voler sostenere le spese. Rebecca ottiene un appuntamento con Filippo grazie a Diana, ma sospetta che dietro il suo aiuto ci sia anche l’ombra di Carla e prende le distanze dalla cugina. Irene scopre che Simona è una vera ballerina, ma intuisce quanto dolore nasconda ancora il suo corpo. Matteo parla a Marcello dell’incontro con Carmine Mandalà, il padre di Lia, e gli confida di avere molti dubbi su di lui.

Anticipazioni della puntata del 6 novembre 2026

La campagna “Ad Occhi Chiusi” si rivela un successo. Roberto prende parte alla sorpresa che Irene, Johnny e Valter stanno preparando per Simona. L’entusiasmo di Mirella per i nuovi acquisti destinati alla casa-famiglia spinge Marcello a proporre a Odile di rifornirla degli ultimi modelli di elettrodomestici. Grazie a Matteo, Lia può riabbracciare suo padre. Intanto il lavoro di Riccardo come direttore commerciale procede molto bene, ma una telefonata lo getta nello sconforto. Quando Valter viene a sapere della cena tra Elisa e Cesare, tra madre e figlio scoppia un litigio che si trasforma in uno scontro lacerante.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 2 al 6 novembre 2026.