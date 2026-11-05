Le Iene, Veronica Gentili è incinta: la gioia per la bambina e il desiderio di dirlo al padre

IPA Veronica Gentili

Avrebbe voluto chiamare suo padre, raccontarglielo e sentire la sua voce. Veronica Gentili è incinta, aspetta una bambina e, nell’annunciarlo alle Iene, ha raccontato anche quanto le manchi poter condividere con lui questa felicità. La notizia è arrivata nella puntata del 5 novembre, con una sorpresa anche per diversi colleghi che lavorano al suo fianco.

Il ricordo del padre durante l’annuncio

Prima di parlare della gravidanza, Veronica Gentili è tornata a circa due anni fa, quando ha perso il padre Giuseppe. Era al lavoro alle Iene e avrebbe dovuto condurre una puntata. Invece ha preso un aereo ed è rientrata a casa, perché “ci sono momenti in cui tutto il resto improvvisamente non ha più nessuna importanza”.

Ora, mentre si prepara a diventare madre, pensa spesso a come sarebbe stato dargli questa notizia. Avrebbe voluto vedere la sua faccia, ascoltarne la reazione, raccontargli della bambina. “Mi piace pensare che da qualche parte lui lo sappia già e stia sorridendo guardandomi stasera così emozionata”, ha detto.

Veronica Gentili aspetta una bambina

Le indiscrezioni sulla gravidanza erano circolate nelle ore precedenti, ma ha voluto dare la notizia al pubblico nel suo studio, insieme alle persone con cui lavora. Alcune non sapevano ancora nulla: “Non hanno la minima idea di quello che sto per dire”, ha osservato, guardando gli “occhi sgranati” che aveva davanti.

“Sono incinta”, ha annunciato, precisando subito dopo che aspetta una bambina. E ha trovato anche il modo di scherzare sulla completezza dell’informazione: “Sarebbe stata la stessa identica felicità, ma qui siamo alle Iene quindi le notizie diamole tutte fino in fondo”.

Più difficile, per ora, abituarsi alla parola mamma. Veronica Gentili si è descritta “felice come una bambina”, poi ha pensato che forse dovrebbe cominciare a dire “come una mamma”. Lo ha ammesso lei stessa: quella parola un po’ la spaventa e deve ancora farci l’abitudine. Anche questo ha voluto raccontare, insieme alla gioia per la figlia in arrivo.

Il nome da scegliere e i prossimi mesi in studio

Con il compagno Massimo Galimberti c’è già una discussione aperta sul nome. La conduttrice ha parlato del “solito dibattito accesissimo con il papà”, ma gli ha già fatto sapere come pensa che finirà: “Ma ovviamente alla fine vincerò io, sappilo”.

Per il lavoro, invece, ha già chiarito come intende organizzarsi. Continuerà a condurre Le Iene e nei prossimi mesi il pubblico vedrà crescere la pancia in quello stesso studio. A stabilire quando fermarsi per “un piccolo pit stop”, ha scherzato, sarà la bambina.

Prima di tornare alla trasmissione, Veronica Gentili ha rivolto un pensiero anche alle sarte, che finora le avevano allargato i vestiti di nascosto. “Le sarte possono stare tranquille”, ha scherzato, invitandole a smettere con quegli interventi fatti in segreto.