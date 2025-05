Fonte: IPA Veronica Gentili

Veronica Gentili è legata da tanti anni a un uomo lontano dalla luce dello spettacolo, e con il quale ha costruito una storia importante. Si tratta dello sceneggiatore e docente universitario Massimo Galimberti: cosa sappiamo su di lui.

Massimo Galimberti, chi è il fidanzato di Veronica Gentili

Sebbene sia da sempre molto riservata riguardo la sfera privata, Veronica Gentili condivide da tempo la sua vita con il compagno Massimo Galimberti.

È lontano dalla luce dei riflettori, ma non dal mondo dello spettacolo: il suo è un curriculum ricchissimo. Originario di Pescara, è consulente editoriale e story editor per progetti cinematografici e televisivi e organizzatore culturale, ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Cinema ed è docente presso l’Università Degli Studi Roma Tre, la Scuola d’Arte Cinematografica G.M.Volontè, il Master di Produzione dell’Università La Sapienza oltre ad essere tra gli esperti formatori nazionali di educazione visiva del MIC/MIUR.

Nel corso del suo percorso professionale si è occupato di gestione e selezione di prodotto nella programmazione del palinsesto di Rai Movie e altri broadcast nazionali, per i quali ha curato anche la realizzazione di documentari e programmi sul cinema. Per nove anni è stato poi programmer e membro della direzione artistica del Festival del Cinema di Roma.

Galimberti è stato membro della Commissione Cinema del MIBACT, e di numerose Film Commission regionali. Attualmente fa parte della Commissione di valutazione per le Coproduzioni Minoritarie del MIC ed è membro dell’Accademia del Cinema Italiano e Giurato per il premio David di Donatello e dell’European Film Academy (EFA).

La storia d’amore con Veronica Gentili

“In amore sono morbida e ironica”, ha confessato la giornalista, volto di punta di Mediaset, alla conduzione de Le Iene e prestissimo anche della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

La storia con Massimo Galimberti è iniziata nel 2014 e da allora prosegue a gonfie vele: il loro è un amore duraturo, che però non è mai arrivato al matrimonio. I due infatti convivono da tempo e non hanno figli: “Non ci pensiamo ancora, non è una nostra priorità”, aveva confessato Veronica in un’intervista nel salotto di Verissimo riguardo le nozze, “ma abbiamo progetti”. Il desiderio pare che sia quello di allargare la famiglia. “A breve ci lavoreremo”, aveva dichiarato qualche tempo fa Gentili.

In poche occasioni la giornalista si è lasciata andare a dichiarazioni sul compagno, anche se in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni aveva raccontato di una relazione fatta di cose semplici: “Massimo è fantastico, io non sono una donna di casa. Ci pensa lui a fare la spesa e a cucinare è bravissimo! Trippa, lasagne con carciofi e scamorza… Me lo sono scelto bene! Certo, ogni tanto un litigio ci scappa, ma a scatenarlo è sempre lo stesso motivo: il monopolio della tv. Io seguo tutti i programmi di informazione dei miei colleghi. Lui invece vorrebbe vedere altro. Ma fino alle dieci di sera circa, il telecomando è in mio possesso. Poi via libera a film e serie tv”.