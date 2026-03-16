Chi è Veronica Fiumicini, la sorella di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha una sorella maggiore, Veronica Fiumicini, alla quale è molto legata: diverse ma simili, condividono gioie e successi con grande amore

IPA Giulia De Lellis

“Luna la forza dell’altra, da sempre”. Queste parole scritte da Giulia De Lellis in uno dei post dedicati alla sorella qualche tempo fa basterebbero per descrivere il loro rapporto. Veronica Fiumicini è una presenza costante nella vita dell’influencer romana, il porto sicuro dove tornare tra un red carpet e un successo. Bella, spontanea e con un sorriso che buca lo schermo, Veronica ha saputo conquistare il suo spazio nel cuore dei fan, raccontando una quotidianità fatta di amore, famiglia e valori solidi.

Il forte legame tra sorelle

La storia di Veronica Fiumicini e Giulia De Lellis è quella di una splendida famiglia allargata, che non ha mai sentito il peso delle etichette. La Fiumicini è la sorella maggiore, nata da una precedente relazione della madre dell’influencer, Sandra Piciacchia, che ai tempi aveva solo 19 anni. Nonostante abbiano padri diversi, per loro il termine “sorellastre” non è mai esistito: sono cresciute unitissime, condividendo sogni e cameretta.

Nonostante la fama travolgente della sorella minore, Veronica è rimasta la ragazza della porta accanto, profondamente legata alle sue radici romane. Il loro affiatamento è visibile in ogni scatto social, dove le dediche non mancano mai. Un legame, il loro, che diventa più forte che mai.

Il matrimonio con Jacopo Di Giuseppe

Uno dei momenti più belli che le due sorelle hanno condiviso insieme è il matrimonio di Veronica con Jacopo Di Giuseppe, celebrato nell’agosto 2021. I due si sono conosciuti nel 2011 e da quel momento non si sono più lasciati, decidendo di coronare il loro sogno d’amore dopo dieci anni di vita insieme e la nascita di due splendide bambine, Matilde e Penelope.

Giulia De Lellis ha avuto un ruolo importante nella cerimonia, e non solo in qualità di sorella della sposa. Per l’occasione si è trasformata in una wedding planner d’eccezione e lei stessa ha confessato di non aver dormito per due giorni pur di curare ogni dettaglio della cerimonia celebrata nella suggestiva cornice de Le 7 Fonti, a pochi chilometri dal centro di Roma. La Fiumicini ha indossato uno splendido abito bianco con maxi spacco, mentre le fedi nuziali firmate Cartier sono state portate all’altare dalle figlie, in un momento di pura commozione.

Moglie innamorata, mamma dolcissima (le sue bambine sono le vere protagoniste del suo profilo Instagram) e adesso anche zia amorevole. La nascita di Priscilla, figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe, nell’ottobre 2025, ha portato una gioia immensa in questa bella famiglia e Veronica ha assunto il ruolo di guida e consigliera per la sorella minore, in questa nuova avventura chiamata maternità.

Che lavoro fa Veronica Fiumicini?

Veronica Fiumicini ha un profilo Instagram da 191mila follower, in cui condivide i momenti più belli con le figlie tra ordinaria quotidianità e passione per lo sport. Con la piccola Matilde, in particolare, ha condiviso un progetto speciale: il podcast di Giulia De Lellis, The Piccologi, dove la nipotina ha vestito i panni di “assistente” della zia per esplorare il mondo visto con gli occhi dei bambini.

Fiumicini è una lifestyle influencer molto seguita, forte di uno pulito e dell’attenzione a temi importanti, come quello della skin positivity, che condivide con la sorella Giulia.