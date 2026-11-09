“Veronica Ruggeri è incinta”, doppia gravidanza nel cast de Le Iene

Ufficio Stampa Le Iene Veronica Ruggeri

Dopo la notizia data in diretta a Le Iene da Veronica Gentili, anche Veronica Ruggeri sarebbe incinta del suo primo figlio. Lo anticipa il settimanale Chi e, se la notizia venisse confermata, nel cast del programma di Italia Uno, le gravidanze sarebbero due.

Veronica Ruggeri è una delle inviate storiche del programma, per cui fa i servizi dal 2013, dopo l’esordio a Miss Italia nel 2011. Non ha detto nulla ancora rispetto alla gravidanza, ma secondo il settimanale, amici e colleghi ne sarebbero già al corrente. A chi guarda da casa resta però il condizionale.

Il desiderio raccontato ad aprile

Il desiderio di diventare mamma, del resto, non era un segreto. Il 4 aprile, ospite per la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, Veronica Ruggeri aveva parlato di maternità: “Mi piacerebbe molto, ci sto pensando”, aveva detto, aggiungendo di sperare in una famiglia simile alla sua.

Il futuro papà sarebbe Vito Dell’Erba, cantautore e membro del duo indie Viito, con cui l’inviata sta insieme da circa due anni. Di lui aveva raccontato l’inizio: si erano conosciuti sei anni fa, lui le aveva chiesto che shampoo usasse e solo dopo aveva capito che lei era fidanzata con Nicolò De Devitiis. Un colpo di fulmine, ha precisato, non fu. Quando lei si è lasciata, dopo un po’ le è arrivato un messaggio con la stessa curiosità, stavolta sul balsamo. Un divertente inizio, tutto sommato.

Con Nicolò De Devitiis, collega a Le Iene, erano stati insieme cinque anni, fino al 2024, quando avevano annunciato la fine con una storia su Instagram. Lui, a Verissimo nel 2025, aveva spiegato che la domanda sulla famiglia non aveva trovato un sì deciso. Lei ha risposto che i figli non erano mai stati un tema della coppia e che, semplicemente, doveva andare così.

Il bis dopo Veronica Gentili

Giovedì 5 novembre, nella puntata andata in onda su Italia 1, Veronica Gentili, sorprendendo tutti, ha annunciato di aspettare una bambina dal compagno Massimo Galimberti, sceneggiatore e docente universitario con cui sta da circa dodici anni. Per la coppia è il primo figlio. Diversi colleghi in studio erano a bocca aperta perché non ne sapevano nulla. Nell’annuncio ha ricordato anche il padre, morto due anni fa, a cui avrebbe voluto dare la notizia.

Anche per lei le voci di una possibile gravidanza erano circolate prima di quel discorso. Le avevano alimentate alcuni abiti dal taglio morbido indossati in studio nelle ultime settimane, e alle sarte che finora le allargavano i vestiti di nascosto ha detto di poter stare tranquille.

Alla parola mamma, ha ammesso, deve ancora abituarsi: si è definita felice come una bambina, poi ha pensato che forse dovrebbe dire come una mamma. Quanto al nome, il “dibattito accesissimo” con il futuro papà è già aperto, ma alla fine, ha avvertito, vincerà lei. La conduttrice resterà alla guida del programma e a decidere quando concedersi “un piccolo pit stop” sarà la bambina.

Gli annunci delle gravidanze a Le Iene

Il programma sembra un buon auspicio per le future mamme a quanto pare. Nell’autunno 2015 fu Ilary Blasi, oggi alla guida del Grande Fratello Vip, a dire che aspettava una bambina, Isabel, la terza figlia, e anche lei restò alla conduzione il più a lungo possibile.