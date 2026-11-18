IPA Nicolò Zenga e Marina Crialesi

“La vita ci ha fatto il regalo più bello”. Con queste parole Nicolò Zenga e Marina Crialesi hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio, che nascerà nel 2027. Il figlio di Walter Zenga e l’attrice, volto di Beatrice Lucenti in Un Posto al Sole, hanno dato la notizia su Instagram con un video tenero e ironico. Per la coppia, sposata dal 2021, è la fine di un’attesa lunghissima: da anni Nicolò e Marina lottavano contro l’infertilità, e non hanno mai nascosto quanto fosse difficile (anzi, hanno scelto di raccontarlo).

L’annuncio di Nicolò Zenga e Marina Crialesi: “Baby Zenga” in arrivo

Per dare la notizia, Nicolò Zenga e Marina Crialesi hanno scelto un video tenero e ironico allo stesso tempo. I due guardano la telecamera, si girano di profilo e si baciano, mostrando il pancione. Poi Nicolò si china a baciarlo. Il gran finale è affidato a una prima pagina di giornale (immaginario, ovviamente), The Zenga Times, con un titolo a caratteri cubitali: “Baby Zenga coming in 2027”.

Nella didascalia, poche parole e tutte piene di emozione: “La vita ci ha fatto il regalo più bello, da oggi batte un cuore in più in casa nostra. E non c’è titolo abbastanza grande per raccontare quello che proviamo”. Non è mancato il ringraziamento ai medici che li hanno seguiti, taggati uno per uno, con una promessa: “Di questo avremo modo di raccontarvi”.

La loro, del resto, è una storia d’amore che ha bruciato le tappe fin dall’inizio. Nel novembre 2020 Marina aveva messo un “mi piace” a una foto di Nicolò su Instagram, lui le aveva scritto e i due si erano dati appuntamento a Roma. Sei mesi dopo, il 7 maggio 2021, è arrivata la proposta, con una cena nel ristorante del loro primo appuntamento. Il 21 novembre 2021 si sono sposati con rito civile a Roma, in forma intima, e a celebrare le nozze è stata un’amica speciale della sposa: Bebe Vio.

La battaglia di Marina Crialesi per la maternità

Nel giugno 2024 la coppia aveva deciso di rompere il silenzio. Marina, in un’intervista, aveva raccontato di aver provato per otto mesi ad avere un bambino in modo naturale, prima di rivolgersi a un centro per la fertilità. La diagnosi era stata di infertilità senza una causa apparente.

Nicolò, dal canto suo, aveva affidato ai social un lungo sfogo, parlando di “tre anni fatti di visite, operazioni, medicine, diete e punture dolorose”. E aveva lanciato un messaggio importante, rivolto soprattutto agli uomini, invitandoli a parlare apertamente: “Perché l’infertilità riguarda la coppia e mai il singolo”. Marina, invece, aveva puntato il dito sui costi e sui tempi di un percorso che nel pubblico richiede lunghe attese e nel privato migliaia di euro a tentativo: “Diventare genitori dovrebbe essere un diritto maggiormente tutelato, sostenuto”.

Rabbia, delusione, sconforto: in quei mesi la coppia ha attraversato tutto, senza però mai pensare di arrendersi. Perché, come aveva detto Marina, “il desiderio di avere un figlio è più forte di tutto”. Oggi quel desiderio ha finalmente un battito, e un titolo da prima pagina.