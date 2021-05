Nicolò Zenga e Marina Crialesi si sposano: l’annuncio su Instagram

editato in: da

Matrimoni vip previsti nel 2021

Matrimonio in vista per Nicolò Zenga e la fidanzata Marina Crialesi, attrice che per diversi anni ha recitato nella soap di Rai Tre Un posto al sole interpretando il ruolo di Beatrice Lucenti.

L’annuncio è arrivato tramite un post su Instagram, pubblicato da Nicolò Zenga. Nell’immagine si vedono i due con i volti vicini e gli occhi chiusi, mentre lei mostra la mano sulla quale spicca un solitario. Poche le parole, ma incisive, a corredo dello scatto: “Ha detto sì”, accompagnate dalle emoji che mostrano gli sposi e l’anello. Lo stesso post è stato pubblicato anche sul profilo Instagram dell’attrice.

Tanta gioia e felicità per la coppia che sta insieme da circa sei mesi. In molti si sono congratulati per la notizia, da personaggi noti del mondo dello spettacolo ai fan.

E a quanto pare la loro relazione è nata da poco, complice sarebbe stato proprio Instagram dove si sarebbero conosciuti. In un’intervista rilasciata a Chi Marina Crialesi aveva raccontato: “Per certi versi abbiamo bruciato le tappe, ma il nostro è stato proprio un colpo di fulmine”. Un colpo di fulmine che ora li ha portati alla proposta di matrimonio e al sì.

Marina Crialesi, classe 1989, è nata a Lamezia Terme in Calabria, ha frequentato una scuola di recitazione nella Capitale e ha preso parte a stage e masterclass. In seguito ha intrapreso la carriera di attrice partecipando a spettacoli teatrali, progetti televisivi e film per il grande schermo.

Proprio in televisione, tra i suoi ruoli più noti, quello di Beatrice Lucenti nella soap Un posto al sole dove ha lavorato dal 2016 al 2019, tra gli altri progetti si può ricordare il film per la tv Duisburg – Linea di sangue con, tra gli altri, Daniele Liotti.

Nicolò Zenga, invece, è un imprenditore. È figlio di Walter Zenga, noto ex calciatore e allenatore, e fratello maggiore di Andrea che ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nicolò nel corso dell’esperienza del fratello nella Casa più spiata d’Italia è stato ospite in televisione per sostenerlo e anche per parlare del rapporto con il padre.

Ora la coppia è pronta a compiere un passo importante: il matrimonio. Nel corso dei mesi insieme si sono lasciati andare entrambi a dichiarazioni d’amore. In occasione di San Valentino, ad esempio, Nicolò Zenga aveva pubblicato su Instagram una foto di coppia scrivendo: “Per questo giorno speciale voglio fare un augurio a tutti: di trovare un amore come quello che ho trovato io, grande, travolgente, intenso, avvolgente… un amore che rende tutto più facile e che riempie l’anima ed il cuore. Grazie amore mio per questo primo San Valentino insieme… il primo tanti”.