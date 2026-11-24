IPA Salvo Sottile conduce Ore 14

La voce che la polizia avesse raggiunto Francesca Bugamelli negli studi di Ore 14 ci ha messo poco a dilagare sui social. Come spesso accade davanti a fatti di questo tipo i rumor si rincorrono e si ingigantiscono, tanto che si è parlato addirittura di arresto. Alla fine è stata la diretta interessata a prendere la parola e, con il sorriso sulle labbra, ha raccontato in un video condiviso su Instagram cosa è successo davvero negli studi Rai.

Il video che spiega come sono andati i fatti

Nel video condiviso su Instagram, Salvo Sottile e Francesca Bugamelli sono sorridenti e rilassati mentre spiegano la dinamica dei fatti. “Hanno detto che era latitante, poi l’hanno vista a Ore 14 e hanno detto che l’avevano portata in questura, qualcuno sui social addirittura che l’avevano arrestata” scrivono i due nella caption, mentre nel filmato il giornalista esordisce: “Non c’è niente di meglio della verità per smentire queste fake news“. Francesca, calma e padrona di sé, racconta la dinamica dei fatti senza nascondersi ma anche senza dare troppo peso a quella che per un giornalista d’inchiesta è spesso una consuetudine: “Sono venuti per notificarmi degli atti, cose di routine. Ho firmato delle carte per ricevere gli atti per denunce ricevute per diffamazione”, ha chiarito Bugamelli.

La notifica di atti per una denuncia di diffamazione non significa, naturalmente, essere stati arrestati né tantomeno essere stati riconosciuti colpevoli. Si tratta di un passaggio formale che serve a informare una persona dell’esistenza di un procedimento che la riguarda e a metterla a conoscenza degli atti. Una distinzione importante, soprattutto in un caso in cui la notizia della presenza della polizia negli studi televisivi aveva rapidamente assunto contorni molto diversi da quelli reali.

Salvo Sottile conferma che no ci sia nessun retroscena clamoroso: “A me succede una marea di volte. Mi chiamano nello stesso ufficio per andare a firmare lo stesso tipo di atti. Oggi è successo a Francesca ma non c’è stato alcun arresto. Francesca è qui, viva, vegeta e bella come il sole. Tornerà a Ore 14 domani e ci sarà anche nella puntata di giovedì in prima serata”.

Da chi arriva la denuncia?

Quello che Francesca Bugamelli non ha specificato nel video condiviso su Instagram, è chi abbia presentato le querele che le sono state notificate in studio e quindi non è possibile dire con assoluta certezza da chi sia partita.

C’è però un fatto: pur non essendo stata chiamata in causa direttamente, Roberta Bruzzone ha alzato la mano: “La parola latitante l’ha usata lei. Io ho detto irreperibile, perché a giugno la signora era stata dichiarata tale nella citazione a giudizio che la riguarda nel processo che inizierà il 28 gennaio prossimo. E mi auguro vivamente che l’imputata Bugamelli ci sarà” scrive in un post in cui mostra alcuni atti giudiziari. “Oggi, da quanto risulta, è nuovamente reperibile sul territorio italiano. Ne prendiamo atto con immensa felicità”, aggiunge la criminologa.

Il ritorno di Francesca Bugamelli a Ore 14

La vicenda non sembra destinata a cambiare gli impegni televisivi di Francesca Bugamelli, che tornerà regolarmente a Ore 14. Giornalista e inviata del programma condotto da Salvo Sottile su Rai 2, Bugamelli si occupa soprattutto di cronaca e attualità, seguendo sul campo alcuni dei casi più discussi e delicati della cronaca italiana. La sua presenza nella trasmissione proseguirà dunque senza interruzioni: lo stesso Sottile ha confermato nel video che sarà in studio già nella puntata successiva e anche nell’appuntamento di giovedì in prima serata. Un chiarimento che chiude, almeno sul fronte televisivo, le indiscrezioni circolate nelle ore precedenti.