acasadi Luciana Littizzetto: la villa nel quartiere esclusivo di Torino con vista

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Luciana Littizzetto

Una villa con uno splendido giardino e una vita esclusiva su Torino: la casa di Luciana Littizzetto non poteva che trovarsi nella sua città del cuore. La comica, ormai da moltissimi anni, vive in una dimora su più piani nella città della Mole, in un quartiere molto particolare.

Dove abita Luciana Littizzetto

La casa di Luciana Littizzetto si trova nel quartiere residenziale di Borgo Po, a Torino. Si tratta di una delle zone più prestigiose ed eleganti della città, immersa nel verde e particolarmente esclusiva. Borgo Po è posizionato sulla sponda destra del Po, a poca distanza dal centro storico, ed è apprezzato per la sua capacità di unire una posizione strategica favolosa con la tranquillità di un’area residenziale.

In passato Borgo Po era un borgo che si trovava al di fuori delle mura di Torino ed era autonomo, abitato soprattutto da lavandaie, barcaioli e pescatori. Oggi questo quartiere è diventato molto apprezzato e desiderato, nonostante ciò conserva un’atmosfera particolarmente raccolta con cortili interni, piccoli caffè storici, botteghe artigiane e stradine.

Il quartiere è caratterizzato da uno sviluppo su ben due livelli. Troviamo una zona pianeggiante che è vicina a via Monferrato e piazza Gran Madre, mentre l’area collinare arriva sino a Villa della Regina e corso Lanza offrendo degli scorsi meravigliosi sulle Alpi. Il simbolo indiscusso del quartiere è la Chiesa della Gran Madre di Dio che si affaccia sul ponte Vittorio Emanuele I, regalando una vita favolosa sul centro di Torino.

Qui troviamo anche Parco Michelotti, una zona verdissima posizionata proprio lungo il fiume in cui passeggiare all’aria aperta e fare sport.

Non a caso Luciana Littizzetto ha scelto di vivere proprio qui, in una villa che ha trasformato nel suo luogo del cuore. La casa della comica, grazie anche all’ampia metratura, è organizzata per regalare spazio e ambienti diversi per tutta la famiglia. Luciana ha infatti tre figli: Vanessa, Jordan e Svetlana, tutti e tre adottati.

Gli interni luminosi e il giardino oasi

Gli interni della villa di Luciana Littizetto sono arredati con cura, caratterizzati da una carta da parati che rende ogni stanza originale e unica. Il pavimento è in parquet, mentre le scale sono in legno, per rendere l’arredamento raffinato ed elegante. La cucina della comica è spaziosa, di un colore verde e giallo, con diversi elementi rustici che aggiungono grande calore a questa zona della casa.

La casa di Luciana Littizzetto si trova in una posizione ottima, offrendo una vista panoramica. La comica può ammirare dalla sua abitazione la Mole Antonelliana, simbolo di Torino, ma anche i tramonti sui tetti della città. Fra i punti forti dell’abitazione c’è senza dubbio il giardino che circonda la villa e offre grande privacy, ma anche un luogo in cui riposarsi e rilassarsi.

Se l’esterno è particolarmente affascinante, anche l’interno non perde di originalità, raccontando la creatività e il talento di Luciana Littizzetto. Gli ambienti sono luminosi, anche grazie alle grandi finestre che lasciano penetrare la luce esterna all’interno.