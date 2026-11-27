Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Gianluigi Nuzzi

La casa di Gianluigi Nuzzi racconta la storia, le passioni e il carattere del conduttore di Quarto Grado e giornalista. Da anni al timone della trasmissione di Rete 4, Nuzzi ha scelto di vivere in un appartamento che gli consente di godersi la tranquillità, ma senza restare troppo distante dagli studi televisivi in cui lavora.

Dove vive Gianluigi Nuzzi

Gianluigi Nuzzi vive a Milano, in un quartiere residenziale. Si tratta di una zona centrale, ma al tempo stesso molto tranquilla in cui il giornalista e conduttore vive con tutta la sua famiglia: la giornalista Valentina Fontana e i due figli, Edoardo e Giovanni.

L’area in cui vivere non è stata scelta a caso da Nuzzi. Le zone residenziali nel centro di Milano offrono d’altronde una qualità della vita superiore, regalando servizi a poca distanza, eleganza e grande riservatezza. Gianluigi Nuzzi e la sua famiglia abitano in una zona caratterizzata da viali alberati, strade silenziose su cui spiccano palazzi d’epoca, stabili signorili ed edifici in stile liberty.

Le case in questa zona possiedono spesso una portineria e cortili interni oltre ad ampi terrazzi nei piani alti. Chi vive qui ha la possibilità di raggiungere a piedi e con facilità le zone verdi di Milano, come i Giardini della Guastalla, i Giardini Indro Montanelli e Parco Sempione. Non solo: boutique, teatri, negozi di quartiere, ristoranti e scuole si trovano tutti sotto casa, mentre spostarsi senza l’auto è semplicissimo grazie ad una fitta rete di tram e metropolitane.

La grande libreria e la terrazza con vista spettacolare su Milano

Gli interni della casa di Gianluigi Nuzzi sono particolarmente curati, con un gusto classico e chic. Elegante e mai eccessivo, il giornalista e conduttore ha voluto seguire questo stile anche nell’arredo di casa. La zona living è senza dubbio il cuore della casa, caratterizzata da una gigantesca libreria che appare spesso nei video postati su Instagram da Nuzzi.

Accanto a libri d’inchiesta (alcuni scritti dal giornalista), saggi e romanzi, troviamo anche foto che raccontano in bianco e nero la vita di Gianluigi Nuzzi, fra viaggi e scatti di famiglia. Accanto alla libreria trova spazio la televisione, posizionata di fronte ad un comodo divano.

La casa è luminosissima, con grandi finestre che affacciano sui tetti di Milano, e muri bianchi. Anche gli arredi sono chiari, seguendo uno stile piuttosto classico e bon ton. La zona dell’appartamento più amata dal conduttore è però la terrazza. Durante la pandemia di Covid e il lockdown questa parte della casa era diventata famosissima sui social.

Il motivo? Gianluigi Nuzzi aveva deciso di condurre Quarto Grado proprio dal balcone di casa. Grazie alle maestranze Mediaset aveva infatti trasformato la zona esterna in uno studio televisivo con telecamere, poltrone e luci. D’altronde la terrazza della casa di Nuzzi è ampia, con una vista spettacolare su Milano e la possibilità di rilassarsi lontano dal caos, leggendo un libro oppure semplicemente ammirando il panorama.