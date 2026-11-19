Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Alessandro Borghese

La casa di Alessandro Borghese è un concentrato di stile, personalità e dettagli sorprendenti, proprio come il celebre cuoco televisivo. Lontano dal lavoro, lo chef, imprenditore e personaggio tv ama trascorrere il tempo con la moglie Wilma Oliverio e le loro due figlie in un’abitazione che mescola design contemporaneo, arredi vintage e tocchi decisamente originali.

Dove vive Alessandro Borghese, la casa a Milano con giardino privato

Dopo aver girato il mondo e lavorato nelle cucine di alcune delle città più importanti, Alessandro Borghese ha scelto Milano per mettere radici. Lo chef, nato a San Francisco nel 1976 e figlio dell’attrice Barbara Bouchet e dell’imprenditore Luigi Borghese, vive nel quartiere CityLife insieme alla moglie Wilma Oliverio e alle loro due figlie.

Una scelta che rispecchia anche il suo percorso professionale. Qui, nel capoluogo lombardo, ha inaugurato nel 2017 il ristorante AB-Il lusso della semplicità, al quale si è aggiunta nel 2022 una seconda sede a Venezia.

Ma com’è la casa di uno degli chef più amati della televisione italiana? Si tratta di un’abitazione disposta su più livelli, caratterizzata da ambienti spaziosi e da un raro privilegio per chi vive in città: un giardino privato.

Gli interni, mostrati nel corso degli anni attraverso servizi fotografici e immagini condivise sui social, raccontano una personalità eclettica, lontana dagli arredamenti minimalisti e impersonali. Qui il design moderno incontra mobili dal sapore vintage, oggetti curiosi e dettagli che non passano inosservati.

Il soggiorno è un grande open space luminoso, dove spiccano una libreria bianca, fotografie, quadri e un comodo divano. A catturare lo sguardo è soprattutto un originale camino rosso, elemento scenografico che dona carattere all’intero ambiente.

Tra gli oggetti più particolari non manca una collezione di teschi decorativi, dettaglio che riflette il gusto anticonvenzionale dello chef. Il risultato è una casa vissuta, ricca di personalità, nella quale ogni elemento sembra raccontare una storia.

La cucina di Alessandro Borghese è il cuore della casa

Ovviamente in una casa come quella di Alessandro Borghese la cucina non poteva che essere uno degli ambienti più importanti. E quella scelta dallo chef per la sua abitazione milanese sembra pensata per coniugare funzionalità, convivialità ed estetica.

Collegata direttamente al soggiorno e alla zona pranzo, si distingue per un grande bancone in marmo scuro, che diventa il vero protagonista dello spazio. Intorno sono disposti sgabelli rivestiti in pelle, ideali per una colazione veloce o per chiacchierare mentre si prepara qualcosa da mangiare.

L’arredamento alterna mobili in legno a una credenza dalle tonalità scure, creando un interessante contrasto tra materiali naturali e superfici più moderne. A completare l’ambiente c’è un grande tavolo da pranzo circondato da sedie verdi.

Del resto, per Borghese la cucina è molto più di un luogo di lavoro. È una passione che lo accompagna fin da giovane, quando ha iniziato la sua carriera lavorando sulle navi da crociera, prima di perfezionarsi tra Londra, Parigi, New York e San Francisco.

Una passione diventata anche il centro della sua fortuna televisiva, grazie a programmi come Cortesie per gli ospiti, Junior MasterChef Italia, Kitchen Sound e soprattutto 4 Ristoranti, il format che gli ha indubbiamente regalato grande popolarità.

Dalla camera da letto al giardino, gli angoli più sorprendenti

Se la zona giorno colpisce per il suo carattere eclettico, gli ambienti più privati della casa di Alessandro Borghese raccontano un’atmosfera differente.

La camera da letto punta su tonalità chiare e rilassanti, con il bianco protagonista tra tende leggere e tessuti. A creare contrasto è una testiera in velluto marrone scuro, accompagnata da coperte fantasia e complementi d’arredo che mantengono vivo lo stile personale dello chef.

Non mancano libri, quadri pop e una cassa per ascoltare musica, un’altra delle grandi passioni di Borghese. Il risultato è un ambiente intimo, ma tutt’altro che anonimo.

Completamente diversa è invece la stanza dei giochi delle figlie. Qui dominano i colori, tra case delle bambole, costruzioni, sgabelli e giocattoli. Uno spazio pensato per lasciare libertà alla fantasia e alla creatività delle bambine.

Ma il vero lusso della casa di Alessandro Borghese si trova all’esterno. L’abitazione dispone infatti di un giardino privato, una caratteristica particolarmente preziosa in una zona centrale e moderna come CityLife.

Circondato dal verde e riparato dagli sguardi, questo spazio rappresenta un piccolo rifugio dalla frenesia milanese. Qui lo chef può trascorrere momenti di relax con la famiglia e organizzare pranzi all’aperto con amici e parenti.

E non poteva mancare un barbecue attrezzato per grigliate e cene in compagnia, perfettamente in linea con la passione di Borghese per la buona cucina e la convivialità.