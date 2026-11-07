acasadi Alex Belli, l’appartamento in stile pop art con idromassaggio in terrazza

L'appartamento di Alex Belli racconta l'estro e la creatività dell'attore e della moglie Delia Duran: fra installazioni e una terrazza spettacolare

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Delia Duran e Alex Belli

Una casa nel cuore di Milano che racconta la carriera e la creatività dell’attore. La casa di Alex Belli e Delia Duran è piuttosto originale, con interni ricchi di carattere e molto particolari, proprio come il concorrente del Grande Fratello Vip.

Dove abita Alex Belli, la casa nel cuore di Milano

Nel corso degli anni Alex Belli ha arredato la sua casa rendendola davvero originale e accogliente. L’appartamento milanese dell’attore si sviluppa su due piani ed è caratterizzato da interni molto particolari e unici. Non è chiaro dove si trovi l’appartamento di Alex Belli, anche se in passato l’attore aveva svelato di amare molto la zona di Corso Como. Si tratta di una vivacissima isola pedonale e uno dei centri della movide milanese, fra moda, shopping e arte.

Una strada breve che collega Piazza XXV Aprile e Porta Garibaldi, creando una sorta di ponte fra ilcentro storico e la zona moderna di Piazza Gae Aulenti. Di giorno quest’area di Milano è ricca di gallerie d’arte, concept store e boutique, con tanti caffè in cui sedersi nei tavoli all’aperto.

Di sera invece l’area diventa il cuore della vita notturna di Milano con lounge bar, discoteche, locali alla moda e ristoranti in cui incontrare vip, imprenditori e star internazionali.

L’arredamento si ispira allo stile newyorkese e all’architettura dei loft che si possono trovare nella Grande Mela. Non mancano dunque pavimenti in legno, pareti di mattoni e travi di acciaio. Fra i dettagli che spiccano di più c’è l’insegna, nel salotto, con la scritta Factory, in riferimento allo studio d’arte di Andy Warhol e alla creatività che regna sovrana nell’abitazione di Alex Belli.

I maxi quadri e l’idromassaggio in terrazza

La casa è ampia, con due livelli che consentono di creare una distinzione netta fra la zona giorno e quella notte. La continuità viene data dalle grandi opere appese alle pareti, in stile Pop Art e dalle insegne luminose.

Sia Delia Duran che Alex Belli hanno scelto di raccontare la loro personalità estrosa nella casa, aggiungendo maxi dipinti che li ritraggono stilizzati o in forma di ritratto. Pochi lo sanno, ma l’attore ha anche una grandissima passione per la musica, per questo nel suo loft milanese non mancano chitarre, tastiere e ovviamente un pianoforte a coda che spesso Alex Belli suona per intrattenere i suoi ospiti.

Fra le zone più interessanti dell’appartamento c’è senza dubbio il terrazzo. Un luogo che la coppia ha deciso di arredare con cura e dove, in tutte le stagioni, organizza barbecue e aperitivi. L’accesso alla terrazza avviene superando delle vetrate da cui entra la luce in casa e che permettono di ammirare l’esterno.

Fuori troviamo un grande barbecue dove l’attore spesso cucina per amici e parenti, un tavolo in cui mangiare e sdraio per prendere il sole durante l’estate. A lasciare tutti a bocca aperta è però la presenza, proprio nella terrazza, di una vasca idromassaggio.