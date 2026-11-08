“Non è Kate Middleton”, la royal più educata è un’altra. E segue il galateo della Regina Elisabetta

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IPA Kate Middleton

Elegante, impeccabile nelle apparizioni pubbliche e sempre attenta al protocollo. Kate Middleton è considerata da molti un modello di raffinatezza all’interno della royal family britannica. Ma in realtà non rappresenterebbe al meglio gli standard di galateo tanto cari alla Regina Elisabetta. A distinguersi per compostezza, discrezione e intelligenza emotiva sarebbe un’altra donna tra i Windsor. Molta amata dalla defunta sovrana ma anche dalla stessa Principessa del Galles.

Non è Kate Middleton la reale dalle buone maniere impeccabili

Nella famiglia reale britannica l’eleganza non si misura soltanto attraverso abiti firmati, gioielli preziosi e apparizioni pubbliche. A fare la differenza sono anche il portamento, la discrezione e la capacità di rispettare un protocollo che affonda le proprie radici in secoli di tradizione.

E se Kate Middleton continua a essere una delle donne più ammirate della monarchia, in tale ambito è un’altra a rubarle la scena. Sophie di Edimburgo si è guadagnata una reputazione particolare proprio per le sue buone maniere.

Nata Sophie Helen Rhys-Jones in una famiglia della middle-class, è entrata ufficialmente nella famiglia reale il 19 giugno 1999, quando ha sposato il Principe Edoardo. Nel marzo 2023, dopo che Re Carlo ha conferito al fratello minore il titolo di Duca di Edimburgo, Sophie è diventata Duchessa di Edimburgo.

Da allora, la sua presenza a corte si è fatta sempre più importante. A differenza di Lady Middleton, spesso al centro dell’attenzione per le sue scelte di stile, Sophie ha costruito un’immagine pubblica più riservata, privilegiando gli impegni istituzionali e le attività benefiche.

Secondo Laura Windsor, autrice di Modern British Manners-A Cross-Cultural Series, la Duchessa possiede una qualità fondamentale per chi rappresenta la Corona: l’intelligenza emotiva.

L’esperta la descrive come una donna capace di comprendere naturalmente le regole e le tradizioni della monarchia, senza dare l’impressione di doverle seguire in maniera artificiosa.

“Credo che Sophie sia sempre stata così. È sempre stata molto matura”, ha spiegato, sottolineando come abbia affrontato fin dall’inizio il proprio ruolo con grande consapevolezza.

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Perché Sophie di Edimburgo è considerata più educata di Kate Middleton

A quanto pare Sophie di Edimburgo è particolarmente apprezzata per la sua naturalezza. “Lo si capisce dal modo in cui cammina, dal modo in cui si comporta. Non credo che sia qualcosa che ha imparato. Penso che faccia parte del suo carattere e della sua personalità. Quindi Edoardo ha fatto benissimo a scegliere una donna così affascinante da sposare”, chiarisce Laura.

Quest’ultima ha inoltre sottolineato come Sophie sembri possedere una capacità innata di adattarsi alle consuetudini della monarchia, mantenendo un comportamento misurato anche nelle occasioni più formali.

Negli anni Sophie ha mantenuto una presenza costante negli impegni ufficiali, seguendo uno stile che richiama i valori tradizionalmente associati al regno di Elisabetta: disciplina, riservatezza e senso del dovere.

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Sophie di Edimburgo, l’arma segreta di Re Carlo

Negli ultimi anni Sophie di Edimburgo è diventata una presenza sempre più importante al fianco di Re Carlo. Soprattutto dopo la riduzione del numero dei membri della famiglia reale impegnati stabilmente nelle attività ufficiali.

La Duchessa sostiene oltre 70 organizzazioni benefiche e dedica particolare attenzione a temi come la parità di genere, la salute, l’infanzia e il sostegno alle persone con disabilità. Un impegno che, secondo l’esperta di galateo, non riceverebbe sempre il riconoscimento mediatico che merita.

“Aiuta molte organizzazioni, soprattutto donne in difficoltà, e non riceve abbastanza attenzione dai media”, ha osservato Laura, aggiungendo che Sophie è molto ammirata dal sovrano.

Non a caso, la moglie del Principe Edoardo viene spesso descritta come l’arma segreta dei Windsor. Un’espressione sulla quale la diretta interessata ha ironizzato durante un’intervista rilasciata al Sun lo scorso anno.

“È bello essere un’arma segreta, ma se nessuno lo sa, forse è troppo segreta”, ha dichiarato. “Suppongo che dovrei prenderlo come un complimento a doppio taglio”, ha aggiunto.

Sophie ha ammesso di non considerarsi una figura di primo piano della monarchia, pur riconoscendo che gli equilibri all’interno della famiglia reale sono cambiati.

“Non mi vedo in prima linea in senso stretto, detto questo, ammetto che oggigiorno ci sono meno membri della famiglia che lavorano, quindi suppongo che sempre più persone stiano diventando meno riservate”.

E ha concluso ironicamente: “Mi chiedo solo come mi descriveranno la prossima volta”. Una battuta che racconta bene il suo rapporto con la notorietà.

Mentre Kate Middleton continua a conquistare l’attenzione internazionale, Sophie di Edimburgo rappresenta una forma di eleganza più silenziosa, fatta di discrezione, impegno e rispetto delle tradizioni. Qualità che, per gli esperti di protocollo, incarnano ancora oggi l’eredità della Regina Elisabetta.