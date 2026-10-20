Claudia Pandolfi replica a Cristina Marino: la polemica sui camerini dati a Luca Argentero

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IPA Claudia Pandolfi e Cristina Marino

Claudia Pandolfi risponde a Cristina Marino dopo le dichiarazioni sui camerini dati sul set a Luca Argentero. L’influencer e imprenditrice, ospite di Alessandro Cattelan, aveva infatti raccontato che l’attore aveva scelto di acquistare un tricamper perché quelli messi a disposizione dalle produzioni cinematografiche e televisive erano “usurati”.

Claudia Pandolfi replica a Cristina Marino dopo le parole sui camerini ad Argentero

Ma andiamo con ordine. Ospite di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, Cristina Marino aveva parlato dei tricamper, ossia degli automezzi speciali che vengono spesso messi a disposizione degli attori sui set cinematografici. Si tratta di grandi veicoli che sono suddivisi in camerini indipendenti, forniti anche di bagni, in cui i membri del cast possono riposarsi o prepararsi durante le riprese.

“Quando sei in giro con il set ti danno il tricamper che sono spesso molto usurati – aveva spiegato Cristina Marino -, se dobbiamo dire la verità. Non sono proprio comfort. E Luca giustamente, dopo vent’anni che fa questo lavoro, si è comprato il suo. Come business, però, eh! Perché dice: “Faccio camerini per tutti””.

Cattelan aveva poi chiesto alla Marino se Luca Argentero volesse affittare il suo tricamper, arredato in base ai suoi gusti. “Lui dice: la produzione deve pagare allo stesso prezzo una cosa che è lì da vent’anni con le macchie sul divano, o io che lo faccio chiccoso, tutto carino, tutto su misura? E non è più comodo e più carino?”, aveva risposto lei.

Cristina Marino aveva poi descritto il tricamper dell’attore di Doc – Nelle tue mani, parlando di una struttura con interni in legno teak “tipo barca, con la poltrona da regista, il trucco carino, con tutti gli elettrodomestici nero matt, con tutto molto carino”.

L’intervista è stata commentata anche da Claudia Pandolfi che sotto il post Instagram di Supernova ha voluto replicare a Cristina Marino. “Diciamo che ci sono dei Tricamper con qualche annetto sulle spalle – ha risposto Claudia -, ma sono sicura che non hanno mai dato a Luca un camerino inadeguato, perché gli autisti dei mezzi se ne prendono cura con molta attenzione. Poi, per carità, libero di fare ciò che vuole”.

La risposta di Cristina Marino agli haters

Attrice e imprenditrice, Cristina Marino è sposata dal 2021 con Luca Argentero. La coppia ha avuto due figli: Nina Speranza e Noè Roberto. Un amore importante, raccontato anche dagli scatti apparsi sui social della Marino e coronato ora dall’attesa del terzo figlio della coppia. Ospite di Alessandro Cattelan, l’attrice aveva scelto di raccontarsi senza filtri, parlando anche della leggenda secondo cui sarebbe antipatica.

“Sì, sto sulle pal*e a tutti – aveva detto con grande autoironia -. Mi reputo molto carina, molto intelligente, più intelligente che carina, sto con un figo, sto bene, ho due figli uno più bello dell’altro, non posso non stare sul ca**o. Io mi starei sul ca**o”. In quell’occasione Cristina aveva confessato anche di avere un carattere piuttosto diretto: “Un po’ mi diverte stare sul caz**o alla gente, non mi crea un fastidio. Alla fine le persone che mi vogliono bene lo sanno”.