Milly Carlucci è intervenuta sullo scontro tra Barbara D'Urso e Simona Ventura a "Ballando con le Stelle" rompendo il silenzio sulla vicenda

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IPA Milly Carlucci

A pochi giorni dallo sfogo di Simona Ventura contro Barbara d’Urso, anche Milly Carlucci ha deciso di intervenire sulla vicenda che sta animando il dietro le quinte di Ballando con le Stelle. In collegamento con Caterina Balivo a La Volta Buona, nella puntata di giovedì 26 novembre, la padrona di casa del dance show di Rai1 ha raccontato cosa si celerebbe dietro l’amarezza di Super Simo, tirando in ballo alcuni attacchi ricevuti sui social. E ha risposto alla domanda che molti spettatori si pongono, ovvero se ci sarà un chiarimento tra le due conduttrici durante la diretta di sabato.

Barbara d’Urso e Simona Ventura, cosa ha detto Milly Carlucci

Se c’è qualcuno che conosce da vicino gli equilibri di Ballando con le Stelle, quella è certamente Milly Carlucci. La conduttrice si è ritrovata a fare i conti con le tensioni tra due dei volti più riconoscibili di questa edizione, esplose dopo il video con cui Simona Ventura ha puntato il dito contro Barbara D’Urso, lamentando il suo atteggiamento lontano dalle telecamere.

Interpellata da Caterina Balivo, Milly ha fatto luce su un aspetto della vicenda che riguarda quanto accaduto sui social: “Simona Ventura lamenta di essere stata spesso oggetto di un attacco coordinato sui social”. Stando al racconto della conduttrice, la collega sarebbe rimasta particolarmente ferita dai messaggi ricevuti sul web: “Simona Ventura lamenta di essere stata spesso oggetto di un attacco coordinato sui social. Questa è una cosa che l’ha fatta star male, non è sembrato un attacco spontaneo ma un attacco coordinato”.

Milly Carlucci non ha attribuito a Barbara alcuna responsabilità per gli attacchi e ha preferito mantenere una posizione prudente nei confronti delle due colleghe, evitando di schierarsi come già accaduto nel caso Mariotto.

Milly Carlucci e il possibile confronto a Ballando con le Stelle

Difficile, a questo punto, immaginare che gli occhi del pubblico non siano puntati sulle due conduttrici nella prossima puntata del dancing show di Rai1. Dopo giorni di polemiche, la curiosità è tutta per l’eventuale faccia a faccia tra Barbara D’Urso, quest’anno dietro il bancone della giuria, e Simona Ventura, chiamata a gestire parte del tesoretto insieme a Francesca Fialdini e Rossella Erra.

Milly Carlucci, dal canto suo, non sembra intenzionata a forzare un chiarimento. A suo avviso, spetta alle dirette interessate decidere se affrontare pubblicamente le ragioni dei loro dissapori. “Sono cose che si dovranno dire, se lo vorranno, le protagoniste di questa cosa. Io non posso entrare perché questa è veramente una cosa personale e privata“, ha spiegato a Caterina Balivo, lasciando dunque alle due protagoniste la scelta di un eventuale confronto.

Lo sfogo di Simona Ventura e le reazioni delle colleghe

A dare il via alla polemica era stata proprio Simona Ventura, che attraverso un video condiviso su Instagram aveva espresso tutta la sua delusione nei confronti di Barbara D’Urso. Al centro dello sfogo il comportamento che la giurata avrebbe assunto dietro le quinte dello show di Milly Carlucci, a partire dai mancati saluti.

Parole che hanno fatto discutere e che hanno riportato alla luce anche vecchi dissapori. Tra le colleghe intervenute sui social c’è stata infatti Patrizia Rossetti, che ha ricordato di aver difeso Barbara all’epoca del suo addio a Mediaset senza aver ricevuto, a suo dire, un ringraziamento. Anche Rita Dalla Chiesa ha manifestato la propria vicinanza a Simona Ventura.

L’appuntamento è ora per sabato 28 novembre, quando le due conduttrici si ritroveranno nello studio di Ballando con le Stelle: se ci sarà spazio per un chiarimento, dopo le parole di Milly Carlucci, dipenderà dalla volontà di entrambe.