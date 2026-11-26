ANSA Michelle Hunziker con l'ex marito Tomaso Trussardi

Quindici camere da letto, venti bagni, una spa privata con piscina coperta e persino un passaggio sotterraneo. Sembrano i numeri di un resort esclusivo e invece ci parlano di Palazzo Trussardi, storica residenza di famiglia a Bergamo Alta, messa in vendita da Christie’s International Real Estate. Un gioiello rinascimentale affacciato sulle Mura veneziane, conosciuto al grande pubblico anche per essere stato la casa di Michelle Hunziker durante il matrimonio con Tomaso Trussardi.

Cinque secoli di storia sulle Mura

Le origini di Palazzo Trussardi risalgono al 1570, quando fu commissionato da Alessandro Passi, appartenente ai Conti Passi De Preposulo, casata legata anche alle origini dell’Accademia Carrara tramite il conte Giacomo Carrara. Il conte ne avviò la costruzione, su progetto attribuito all’architetto rinascimentale Gerolamo Gallinari.

Prima di passare al conte Ottavio Morlani nel 1911, la dimora appartenne ai Colleoni fino al 1784, che fecero realizzare affreschi alla scuola di Gian Giacomo Barbielli, e poi per quasi un secolo ai conti Sottocasa, tra il 1784 e il 1879. Fu Morlani ad avviare, però, le ristrutturazioni più massicce: fece affrescare il grande scalone centrale e commissionò al pittore Giovanni Fasciotti gran parte delle decorazioni.

Il Palazzo fu acquistato dalla famiglia Trussardi solo nel 1983, come residenza privata. Solo in rare occasioni ha aperto eccezionalmente le sue porte al pubblico, come in occasione dell’evento Dimore&Design. Le sale del piano nobile, quasi prive di mobili, ospitavano una prestigiosa collezione d’arte contemporanea dei Trussardi con opere di grandi artisti come Arnaldo Pomodoro, Renato Guttuso, Giorgio de Chirico, René Magritte e Massimo Campigli.

Gli interni monumentali e il tunnel segreto

Sviluppato attorno a un cortile interno, Palazzo Trussardi offre oltre 2.400 metri quadrati residenziali principali, tra soffitti monumentali, biblioteche, uffici, un camino e una scenografica scalinata in marmo. Al suo interno si trovano anche cinque appartamenti da 200 metri quadrati ciascuno, fatti ristrutturare da Nicola Trussardi e rimasti disabitati almeno fino al 2015.

All’esterno spiccano il parco privato, i balconi e le terrazze con vista su Bergamo Bassa, mentre a completare la tenuta ci pensano un’area wellness con piscina coperta e un passaggio sotterraneo, che dirige verso Porta Sant’Agostino.

Il nido d’amore di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Palazzo Trussardi è balzato agli onori della cronaca rosa per essere stato il “nido d’amore” di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Nell’ottobre 2014 celebrarono il Sì nella Sala dei Giuristi, davanti all’allora sindaco di Bergamo Giorgio Gori, proprio nel giorno del primo compleanno della figlia Sole, che portò le fedi mano nella mano con la sorella maggiore Aurora Ramazzotti.

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La dimora di famiglia fu la location del ricevimento di nozze con 250 invitati, tra i quali figuravano volti molto noti come Silvio Berlusconi, accompagnato da Francesca Pascale, Massimo Giletti e Antonella Clerici.

Durante il matrimonio i due si sono divisi tra Milano e Bergamo, trascorrendovi il lockdown in pandemia con tutte le figlie e la madre Ineke. Dopo la separazione annunciata nel gennaio 2022, la conduttrice si è trasferita a Milano in un luminoso attico a CityLife.

Quanto vale Palazzo Trussardi

Il prezzo di Palazzo Trussardi è disponibile solo su richiesta e le visite sono riservate a interlocutori qualificati. Secondo Gianfederico Belotti, professionista immobiliare citato da Prima Bergamo, le case di Porta Dipinta con vista sulla città bassa quotano tra 8.000 e 10.000 euro al metro quadrato: su 5.150 metri quadrati complessivi, si stimerebbe una cifra compresa tra 41,2 e 51,5 milioni di euro.

Si tratta, ovviamente, di un calcolo indicativo perché non tutti gli spazi di Palazzo Trussardi sono residenziali e un edificio del Cinquecento comporta vincoli di tutela e costi di gestione specifici. Secondo il Corriere di Bergamo, quando fu messo in vendita per la prima volta, circa 10 anni fa, era valutato ufficiosamente 18 milioni di euro. Di recente si è parlato di 9-10 milioni di euro, dopo indiscrezioni su un possibile interesse dell’imprenditore Ebbie Nakhjavani.