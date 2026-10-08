acasadi Luca Argentero e Cristina Marino, il nuovo appartamento di design a Milano

Dopo aver vissuto per diverso tempo in Umbria, Luca Argentero e Cristina Marino si sono trasferiti a Milano

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Cristina Marino e Luca Argentero

Un luogo elegante, dove regna la privacy, fra soffitti alti e tanta luce: la casa di Luca Argentero e Cristina Marino è il connubio perfetto fra design e funzionalità. Un appartamento nel cuore di Milano che la coppia ha acquistato dopo aver vissuto per diverso tempo in un casale immerso nel verde in Umbria.

Dove vivono Cristina Marino e Luca Argentero

Il trasferimento a Milano è avvenuto, come aveva raccontato qualche tempo fa Luca Argentero, per questioni lavorativi. La città infatti consente sia a lui che a Cristina Marino di dedicarsi meglio a nuovi progetti e incontri di lavoro. L’attore d’altronde si muove fra teatro, cinema e tv, con il ruolo di Andrea Fanti in Doc – Nelle tue mani e il suo spettacolo teatrale, mentre Cristina, anche lei attrice, si divide fra la recitazione e il suo business legato al fitness.

La casa milanese di Luca Argentero e Cristina Marino si trova nel quartiere di Porta Nuova una zona urbana che ha subito una importante riqualificazione negli ultimi anni, unendo le aree di Isola, Varesine e Garibaldi. Frequentatissima sia di giorno che di sera, questa zona di Milano ospita caffè alla moda, ristoranti di tendenza e locali. Non a caso è ambitissima da parte di personaggi dello spettacolo che hanno scelto di trasferirsi qui.

Elegantissima e chic, la zona di Porta Nuova è considerata il centro avveniristico di Milano, con grattacieli e il famosissimo Bosco Verticale. Ospita inoltre il parco Biblioteca degli Alberi (BAM), un enorme giardino contemporaneo dove passeggiare, rilassarsi e fare sport.

Non sorprende dunque che Cristina Marino e Luca Argentero abbiano scelto proprio questo quartiere per trasferirsi a Milano. La casa della coppia – dove vivono anche i figli Nina Speranza e Noè Roberto – è luminossima, con ambienti arredati con cura, utilizzando arredi minimal e funzionali.

A mostrarla in alcuni video Cristina Marino che ama allenarsi a casa, condividendo poi le clip su Instagram. Dalle immagini apparse sul suo profilo scopriamo un ambiente curatissimo, con una scala di design, pareti arricchite da pannelli in legno e piante per aggiungere un tocco di colore. Anche i pavimenti sono chiari, mentre alle pareti troviamo incorniciate le foto che raccontano la vita di Cristina e Luca, in bianco e nero.

L’appartamento dovrebbe trovarsi all’ultimo piano di uno degli eleganti e futuristici palazzi di Milano. I soffitti infatti sono alti, con lucernari da cui entra la luce e da cui ammirare il cielo.

Il casolare in Umbria immersa nel verde

Trasferendosi a Milano, Cristina Marino e Luca Argentero hanno lasciato una casa a cui sono molto legati. Si tratta del casolare della coppia in Umbria, ribattezzato Il Mandoleto. La residenza si trova a Città della Pieve, immerso nel verde e nel silenzio. Un luogo che mescola alla perfezione stile rustico e modernità. Gli interni infatti sono stati ristrutturati seguendo i gusti della coppia, con un soggiorno caratterizzato da pareti bianche, arredi moderni e un grande divano.

La cucina è in legno, con grandi finestre che danno sul giardino. All’esterno il casolare è circondato da spazi verdi con un angolo in cui Luca e Cristina hanno creato un orto in cui coltivano le verdure.