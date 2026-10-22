acasadi Geppi Cucciari, il lusso minimal chic dell’appartamento di Milano

La conduttrice ha scelto Milano come città in cui vivere, in un appartamento caratterizzato da colori neutri, arredi contemporanei e ambienti accoglienti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Geppi Cucciari

Geppi Cucciari ha scelto Milano come città in cui vivere, in un elegante appartamento dallo stile minimal chic, dove ogni dettaglio racconta il suo gusto raffinato e la sua personalità. Lontana dai riflettori e dagli impegni televisivi, la conduttrice di Splendida Cornice ama rifugiarsi in una casa moderna e luminosa, caratterizzata da colori neutri, arredi contemporanei e ambienti accoglienti. Un piccolo angolo di tranquillità nel cuore del capoluogo lombardo, anche se il suo cuore continua a battere per la Sardegna, dove torna ogni volta che può per ritrovare il mare e i luoghi della sua infanzia.

Dove vive Geppi Cucciari: l’appartamento elegante a Milano

Ironica, brillante e sempre pronta a sorprendere il pubblico con la sua comicità, Geppi Cucciari è anche una donna estremamente riservata, soprattutto quando si tratta della sua vita privata. Non stupisce dunque che abbia scelto di vivere lontano dai quartieri più mondani di Milano, in una zona residenziale elegante e tranquilla, a poca distanza dal centro e vicina ad alcuni dei principali poli culturali della città.

La conduttrice è arrivata nel capoluogo lombardo negli anni Novanta per studiare Giurisprudenza e coltivare la sua passione per il basket. Proprio qui ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, fino a diventare uno dei volti più amati della televisione italiana. Milano è diventata la sua seconda casa, il luogo in cui ha costruito la propria carriera e dove continua a vivere.

Nonostante la grande popolarità, Geppi ha sempre cercato di proteggere la propria quotidianità dagli occhi indiscreti. Sui social condivide soprattutto momenti legati al lavoro, ma qualche (raro) scatto e i pochi collegamenti in tv da casa hanno permesso ai fan di intravedere alcuni dettagli della sua abitazione: si tratta di un appartamento ampio, luminoso, con grandi librerie e arredato con uno stile contemporaneo, dove eleganza e semplicità convivono alla perfezione.

Com’è arredata la casa di Geppi Cucciari: il lusso minimal chic

Niente eccessi o decorazioni appariscenti: la casa milanese di Geppi Cucciari punta tutto su un’eleganza discreta, fatta di linee essenziali, colori delicati e ambienti ariosi. Lo stile è quello minimal contemporaneo, con una palette dominata dal bianco, dal grigio e dal tortora, tonalità che contribuiscono a creare un’atmosfera rilassante e sofisticata.

Il cuore dell’appartamento è la zona giorno, uno spazio ampio e accogliente caratterizzato da grandi finestre che lasciano entrare la luce naturale. La luminosità è uno degli elementi distintivi della casa e valorizza gli arredi dalle forme semplici e moderne, creando un ambiente elegante senza risultare freddo o impersonale.

Anche la zona notte segue la stessa filosofia, con colori chiari e un arredamento essenziale, pensato per favorire il riposo e la tranquillità. Ogni ambiente sembra rispondere a un’idea precisa di comfort, in cui la funzionalità incontra il gusto estetico.

Il risultato è una casa chic ma senza ostentazioni, che rispecchia perfettamente il carattere della conduttrice: il vero lusso del suo appartamento sembra essere proprio la semplicità, accompagnata da una grande attenzione ai dettagli.

Il rifugio di Geppi Cucciari in Sardegna, tra mare e natura

Se Milano è la città che l’ha accolta e dove ha costruito il suo successo, la Sardegna resta il grande amore di Geppi Cucciari. Nata a Cagliari e cresciuta a Macomer, nell’entroterra dell’isola, la conduttrice non ha mai nascosto il fortissimo legame con la sua terra d’origine, dove possiede una seconda casa.

È qui che ama tornare appena gli impegni professionali glielo consentono, lasciandosi alle spalle il ritmo frenetico della città per immergersi nella tranquillità della natura. Un rifugio lontano dal caos, dove trascorrere giornate all’insegna del relax e ritrovare il contatto con i luoghi che hanno segnato la sua infanzia.

Tra le sue mete del cuore c’è l’isola di Tavolara, uno dei luoghi più suggestivi della costa nordorientale della Sardegna, nel golfo di Olbia. Un piccolo paradiso circondato da acque cristalline e paesaggi incontaminati, che Geppi ha mostrato più volte attraverso gli scatti condivisi sui social.

Proprio in Sardegna, inoltre, la conduttrice ha incontrato il suo compagno Marco Micheletti, con cui condivide l’amore per il mare e per l’isola. In un’intervista aveva raccontato che il loro amore era nato proprio tra le acque sarde, spiegando quanto entrambi cerchino di trascorrere lì più tempo possibile.