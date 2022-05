I (quasi) 40 anni di Anna Ferzetti: l’amore per Favino, i fallimenti e un cognome che pesa

Le Fate Ignoranti, Ambra Angiolini in smoking (e bacia Anna Ferzetti)

I quarant’anni sono un momento di profonda riflessione, in cui si tirano le somme della propria vita: da quella sentimentale, a quella professionale. Per Anna Ferzetti arrivano alla Vigilia di Natale di quest’anno e in un’intervista si è raccontata a cuore aperto: dell’inizio della lunga storia d’amore con il compagno, l’attore Pierfrancesco Favino, alle soddisfazioni, ma anche i fallimenti professionali in cui si incappa nel corso della vita.

Anna Ferzetti, la storia d’amore con Favino

Nell’immaginario collettivo i 40 anni sono il giro di boa della vita, il momento in cui fare dei bilanci diventa naturale. Così ha fatto Anna Ferzetti che il 24 dicembre 2022 soffia su 40 candeline. L’attrice si è raccontata senza filtri in una lunga intervista rilasciata a La Repubblica. Sulle pagine del quotidiano online si è lasciata andare, spaziando dall’amore con Favino, alla carriera (ultimamente ricca di impegni, tra cui la serie Le fate ignoranti in cui è la compagna di Ambra Angiolini).

Anna Ferzetti è la compagna di Pierfrancesco Favino, uno degli attori più importanti e talentuosi del panorama cinematografico italiano. La loro storia d’amore è iniziata 18 anni fa, per caso a una festa. Anna Ferzetti ricorda cosa l’aveva colpita di lui: “Tutto: simpatia, energia, ironia – ha raccontato a La Repubblica – . Era un po’ orso bruno, pieno di capelli, giocherellone, semplice, umile, buono. La faccia gommosa, il maglione largo marrone e i jeans. Ci siamo incontrati a una festa, ballando come matti”.

In quella occasione avevano scoperto di essere colleghi ma non solo: “È stato un colpo di fulmine – ha infatti aggiunto l’attrice – , una cosa quasi animalesca, una questione di odori. Ci siamo scambiati il numero ma poi sono passati i mesi, venivano entrambi da altre storie. Per caso ci siamo incontrati di nuovo in un bar… io ci credo al destino”.

E se il destino li ha fatti incontrare, è stato l’amore a unirli in un rapporto speciale e unico: “Abbiamo un progetto comune – ha detto – . Stiamo insieme da diciotto anni. Ci amiamo, ci rispettiamo. Abbiamo deciso di fare una famiglia insieme ed è quello il primo nostro progetto. Il lavoro, che pure tende ad essere totalizzante, viene dopo”. E oltre alla famiglia hanno condiviso anche il lavoro, non solo entrambi come attori ma anche come colleghi di set.

Anna Ferzetti, trionfi e fallimenti

E proprio sul fronte lavoro Anna Ferzetti sta vivendo un momento ricco di soddisfazioni, tra cui la partecipazione alla serie tv tratta dal film cult Le fate ignoranti di Ferzan Ozpetek in cui interpreta la compagna di Ambra Angiolini. Ma nel passato non sono mancati i momenti più difficili, quei fallimenti che sono parte della vita, del lavoro e che fanno crescere. Anche di questi ne ha parlato su La Repubblica: “Il mio lavoro di sconfitte ne porta ogni giorno – ha detto – . Io lo patisco, è come un colloquio ogni volta, giocarsela ogni volta. Due passi avanti e quattro indietro. Bisogna essere centrali, basta un attimo per arrendersi”. Ora è decisamente un momento roseo, ricco di ruoli che le stanno regalando soddisfazioni.

Ma del resto la recitazione e il mondo dello spettacolo sono parte del DNA di Anna Ferzetti, il suo è un cognome “che pesa”, con una grande eredità, che però lei ha vissuto con serenità. Il padre è stato il celebre attore Gabriele Ferzetti, per lei un punto di riferimento: “Ho preso da lui l’idea di mascherarmi, di cambiare completamente: ammiravo questo suo cambiare fisicamente, la camminata, la dentatura”, ha spiegato nell’intervista.

E il confronto con i due uomini della sua vita pesa? A La Repubblica ha assicurato: “No, io sono orgogliosamente e felicemente figlia di Gabriele Ferzetti e compagna di Pierfrancesco Favino”.