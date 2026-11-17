Gerry Scotti elogia la band a La Ruota della Fortuna: “Nessun altro programma fa così, nemmeno Sanremo”. E Paola è la nuova campionessa

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti

Come ogni sera, Gerry Scotti è entrato nello studio de La Ruota della Fortuna sulle note della band. Nella puntata di martedì 17 novembre, però, il conduttore ha voluto dedicare alla band un omaggio speciale: “Tutta la musica che sentite a La Ruota è eseguita dal vivo. Nessun altro programma fa così, nemmeno Sanremo”. Poi, come sempre, spazio al gioco.

Gerry Scotti elogia la band a La Ruota della Fortuna

La band è sempre stata un punto fisso di Gerry Scotti, che ha cominciato la carriera in radio e non ha mai nascosto il suo amore per la musica. È stato lui a volere un gruppo dal vivo in studio, come ai tempi di Passaparola. E a giudicare dall’entusiasmo con cui ne parla, non ha nessuna intenzione di rinunciarci.

A difendere il titolo c’era l’elegante campione Giacomo, che la sera prima aveva vinto 38.200 euro, appassionato di fumetti e videogiochi. A sfidarlo Paola, da San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, insegnante di inglese (e Scotti non ha perso l’occasione per sfoggiare il suo, di inglese). In studio c’era anche il compagno Raffaele, che Gerry aveva incontrato emozionatissimo nel corridoio. Il terzo concorrente era Luca, responsabile informatico.

Si è partiti con La locanda di Samira e il suo librone delle ricette: questa volta ci ha portati alla scoperta della cucina giapponese e dei dorayaki, i dolcetti farciti con marmellata di fagioli. A indovinare è stato Giacomo. Poi Il regno degli animali, con un tabellone dedicato ai pipistrelli (“Non è vero che i pipistrelli si impigliano nei capelli).

Solo che Gerry si è lasciato sfuggire la soluzione quasi prima di cominciare: “L’ho detto io, ma voi avvisatemi, scusate”.

Ha risolto il tabellone Giacomo, e il conduttore ha subito reso merito al campione: “Anzitutto bravo lui. Questo dimostra la buona fede del programma: io e Samira non conosciamo i tabelloni”. Per chi se lo chiedesse, ha precisato anche questo: non è vero che i pipistrelli si impigliano nei capelli”.

Chi ha vinto

Il tabellone musicale, dedicato a No Woman, No Cry di Bob Marley, è stato indovinato da Paola: in un solo giro ha totalizzato 12mila euro, poi ha provato a dare la soluzione e ha indovinato.

A Chiacchiere da bar il tabellone l’ha risolto Luca, e il tema ha acceso Samira: l’accento italiano più sexy. Lei, ovviamente, è d’accordo, ma con una precisazione: “Viva il napoletano, viva Luigi, l’ammore mio”. Il riferimento è al fidanzato Luigi Punzo, napoletano doc.

Tra il Jackpot e la manche Express la gara si è fatta via via più avvincente, fino al verdetto: è Paola la nuova Campionessa, con 23.800 euro. Per il campione Giacomo, invece, l’avventura finisce qui. E in studio c’era chi non riusciva a nascondere l’emozione: il marito Raffaele, con gli occhi lucidi. “È orgoglioso di te”, le ha detto Gerry. Durante la parte finale a La Ruota delle Meraviglie, è riuscita a indovinare il tabellone legato alla terza busta, che conteneva 100 euro.