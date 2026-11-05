Gerry Scotti riceve il Telegatto: “Col cavolo che non lo porto a casa”

Il conduttore dedica il premio ai cento collaboratori e riflette sugli stipendi. Marco conquista il titolo con un sorpasso all’ultimo round

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Francesca Secci

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Sarda, ma anche molto umbra. Giornalista pubblicista, sogno di una vita, scrive soprattutto di argomenti di attualità, lifestyle e cura della casa.

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Gerry Scotti riceve il Telegatto: “Col cavolo che non lo porto a casa”
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Gerry Scotti

Puntata speciale de La Ruota della Fortuna, dove Gerry Scotti ha ricevuto il Telegatto dedicandolo ai cento collaboratori del programma. La puntata di giovedì 5 novembre comincia con la consegna del riconoscimento da parte di Aldo Vitali e prosegue tra battute e una riflessione sugli stipendi. Nella gara, invece, Marco conquista il titolo proprio nell’ultimo round, quando sembra ancora tutto favorevole ai suoi avversari.

il Telegatto e la dedica alla squadra

Il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, entra in studio con Gerry per premiare la trasmissione e ne sottolinea il successo presso il pubblico. Il conduttore lo ringrazia e rivolge subito il pensiero a chi lavora dietro le quinte: “Lo dedico a tutti i nostri collaboratori”.

Gerry Scotti poi si prende qualche minuto per raccontare la squadra al direttore: “Sono cento ragazzi, tu li hai visti dietro le quinte, tutti giovani, tutti bravi”. Poi si rivolge direttamente a loro: “Sono assolutamente onorato di riceverlo a nome vostro, amici miei. Grazie di cuore”.

Non manca la battuta sulla destinazione della statuetta. Gerry annuncia che la terrà a disposizione in studio, poi ci ripensa subito: “Col cavolo che non lo porto a casa”. Nello scambio con Samira Lui arriva anche un complimento: lui la chiama “la mia premiatissima socia”.

la riflessione di Gerry sugli stipendi

A cambiare il tono della conversazione è una soluzione del gioco: “Lo stipendio è arrivato o è già finito”. Scotti prende spunto dal tabellone per parlare delle difficoltà quotidiane, ricordando anche ai concorrenti la distanza tra le cifre in palio e la realtà fuori dallo studio.

“Noi nei nostri giochi regaliamo soldi, regaliamo sogni, ci sono delle mega cifre, ma dobbiamo tenere i piedi ben piantati per terra”, osserva. Quindi aggiunge: “La realtà è tutta un’altra cosa. Dobbiamo ricordarci dove viviamo e in quale condizione stiamo vivendo”. Il che detto da un conduttore che non ha certamente lo stipendio medio di un italiano non è per niente scontato.

Marco diventa campione con 9.000 euro

A sfidare il campione Salvatore ci sono Maddalena, tatuatrice di Ariano nel Polesine e laureata in economia, e Marco, che lavora nel controllo qualità nel settore automobilistico in provincia di Modena. Quest’ultimo è accompagnato dal padre Graziano e durante la partita saluta anche la figlia Azzurra.

Marco risolve il tabellone sulla talpa nuda, mentre Maddalena si prende quello dedicato a Elisa. Le bancarotte complicano poi la corsa di entrambi. Nell’ultimo round, però, Marco riesce a risalire da zero e a conquistare il titolo con 9.000 euro. Gerry paragona la vittoria a un fotofinish dell’atletica leggera.

Il nuovo campione affronta quindi la prova finale, dedicata alla parola “piano”. Tra le soluzioni compaiono il film Lezioni di piano e lo stratega che prepara un piano, ma la prova non gli porta altre vincite. Marco chiude la serata con i 9.000 euro conquistati e tornerà nella puntata successiva per difendere il titolo.

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