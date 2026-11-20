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Ufficio stampa Mediaset Gerry Scotti a "La Ruota dela Fortuna"

Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati nella serata di Canale 5 di venerdì 20 novembre con un nuovo appuntamento de La Ruota della Fortuna.

Al centro della puntata ancora una volta il campione Gabriele, reduce dalla vincita da 90mila euro della sera precedente, che non ha perso occasione per scherzare con il conduttore e ricordargli un episodio del suo passato televisivo.

Ma la sua simpatia non è bastata a confermare il titolo. La partita ha infatti riservato un finale a sorpresa, con un cambio al vertice e una nuova campionessa.

Gabriele ricorda a Gerry la caduta dal bancone

90mila euro in tasca e nessuna intenzione di lasciare indietro la simpatia che ha conquistato il pubblico nella scorsa puntata. Gabriele, campione milanese de La Ruota della Fortuna, nella puntata di venerdì 20 novembre è tornato in studio per difendere il titolo e sfidare due nuove concorrenti, Lucia e Giulia.

Nonostante sia arrivato da poco nel programma, il concorrente sembra già perfettamente a suo agio davanti alle telecamere e anche con Gerry Scotti, con cui ha subito instaurato un bel clima di complicità.

Prima di rimettersi in gioco, Gerry Scotti ha voluto tornare sulla sua precedente vittoria, ricordando soprattutto il momento in cui il campione, travolto dall’entusiasmo, era salito sul bancone per festeggiare.

Un gesto che ha offerto a Gabriele l’assist perfetto per una frecciatina al conduttore. “Un uccellino però mi ha raccontato che il primo marzo del 1999 un signore è saltato sul banco, ma non è andata come doveva”, ha ricordato il concorrente, tirando in ballo la celebre caduta di Gerry ai tempi di Striscia la Notizia.

“Ma ai tempi pesavo di più. Mi rinfaccia il bancone di Striscia“, ha risposto ironicamente Gerry, prima di chiamare in studio la fidata collega Samira.

Gabriele lascia il posto da campione a Lucia

La partenza di Gabriele non è stata delle più semplici. Il campione ha dimostrato di avere ancora il guizzo che aveva conquistato il pubblico nella puntata precedente, ma questa volta si è trovato davanti due sfidanti tutt’altro che arrendevoli. Anche Giulia e Lucia hanno saputo tenere testa al campione, che ha continuato a distinguersi per il suo modo particolare di giocare.

Gabriele ha chiamato le lettere associandole agli animali, indovinato gran parte dei tabelloni e provato a tentare la fortuna anche al round del Jackpot, con una soluzione legata al tema dei Problemi di coppia. Una partita vivace, nella quale il campione è rimasto a lungo protagonista, anche se la classifica ha raccontato una storia diversa.

A metà gara è stata Giulia a guidare la classifica, seguita da Lucia, mentre Gabriele si è ritrovato al terzo posto. Nel finale, però, Lucia ha cambiato passo, recuperando terreno e riuscendo a conquistare il titolo di nuova campionessa.

Arrivata alla Ruota delle Meraviglie, Lucia ha giocato con l’argomento Dolce. La nuova campionessa ha dovuto fare i conti con l’emozione del momento, che si è fatta sentire durante il gioco: delle tre definizioni proposte, infatti, è riuscita a indovinarne soltanto una.La manche le ha comunque regalato 5mila euro, che si sono aggiunti al montepremi conquistato nel corso della serata.