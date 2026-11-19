Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Gerry Scotti e Samira

Emozioni e una vittoria da record nella puntata de La Ruota della Fortuna del 19 novembre. Il giovane campione Gabriele è infatti riuscito a trovare il jackpot portandosi a casa, al termine della puntata, ben 90mila euro. Immensa la gioia anche dei co-conduttori Gerry Scotti e Samira Lui.

La Ruota della Fortuna, la gara di oggi

Gerry Scotti introduce i concorrenti di oggi: la prima è Paola, che ieri è riuscita a portarsi a casa un discreto bottino in denaro e una Fiat 600 Hybrid. Contro di lei, Gabriele, sales analyst di Milano, e Manuel, infermiere di Donà. Poco dopo, l’ingresso di Samira Lui sulle note di Malibù di Sangiovanni: “Molto elegante! Dove deve andare?”, le chiede Gerry. Immediata la replica: “Alla Ruota”. Lui concorda: “Sì, lì c’è gente elegante”. Ma Samira non sembra dello stesso avviso: “Tranne uno”.

La gara si mostra subito molto equilibrata: Paola vince la manche di “La locanda di Samira” dedicata ai Saganaki, mentre Manuel trova la soluzione de “Il Regno degli animali”, incentrato su Il succiamiele del reggente. Tocca invece a Gabriele mettere a segno una vittoria con il tabellone juke box dedicato a Una vita da mediano: “Una bellissima metafora, nella vita bisogna essere orgogliosi di essere i mediani, i mediani sono quelli che fanno funzionare tutto, nello sport e nella vita di tutti i giorni”, spiega Scotti.

Simpatico siparietto nella manche “Chiacchiere da bar”, a tema Autostima: poiché al centro del tabellone c’erano i selfie, Samira si è avvicinata a Gerry per scattarne uno insieme. “La trovate sul sito della Ruota, su quello di Samira, sul mio, e magari il regista Giovalli ve la fa anche vedere”, scherza Scotti. Lui è soddisfatta: “È venuta bene”, ma lui è di un’altra opinione: “Siamo venuti uno schifo veramente“.

La Ruota della Fortuna, la vittoria di Gabriele

La puntata arriva a un punto di svolta nella manche “Round Jackpot”, che riserva una splendida sorpresa a uno dei tre in gara. Inizialmente, tutti i concorrenti inanellano una serie di bancarotte una dopo l’altra. A spuntarla dopo un lunghissimo tabellone dedicato alle Olimpiadi è Gabriele, che riesce anche a trovare il jackpot dopo una serie di tiri fortunati. A festeggiare con lui è ovviamente Gerry Scotti, che lo invita addirittura a salire sul bancone: “Piano piano, ti prego!”, urla una spaventata Samira Lui. Ma l’entusiasmo è talmente contagioso che tutto il resto sembra non contare. “Abbiamo trovato il ragazzo giusto, ha giocato con noi, ci sta, se li merita”, spiega Scotti.

Il concorrente è comunque certo di portare a casa il bottino solo diventando campione della puntata: dopo aver indovinato il tabellone sui fusi orari della Francia, si lascia quindi andare a un pianto liberatorio. “Questo ragazzo vince con 89.900 euro. Gabriele, che piange, è il nuovo campione. Non ho il fazzoletto”, proclama Gerry Scotti.

Giunto alla Ruota delle Meraviglie, il giovane campione deve indovinare tre tabelloni dedicati alla “voce” e riesce ad arrotondare la cifra a 90.000 euro. “Io ringrazio tutti i giorni di poter vivere accanto a te queste storie di straordinaria umanità”. E l’emozione contagia tutti.