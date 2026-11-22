Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Gerry Scotti

Una vittoria da 27mila euro, una nuova campionessa e un’occasione da 200mila euro sfumata proprio sul finale. La puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 21 novembre ha regalato un epilogo difficile da dimenticare. Protagonista Aurora, che è riuscita a ribaltare la gara nell’ultima manche, salvo poi scoprire di aver lasciato nella busta sbagliata una cifra capace di cambiare completamente la sua serata.

A rendere ancora più sorprendente il momento è stato Gerry Scotti, che ha accompagnato la rivelazione con una filastrocca e un’esclamazione di incredulità. Accanto a lui, anche Samira Lui è rimasta senza parole davanti alla somma mancata.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti scherza con Samira Lui e Diego Fornaciari

Quella del sabato è una versione più breve del game show di Canale5, che lascia spazio in prima serata a Tu sì que vales. Il ritmo è quindi più serrato, ma Gerry Scotti non rinuncia alle battute che caratterizzano il suo rapporto con Samira Lui e con i musicisti dei Fortuna Six.

Ad aprire la puntata è Diego Fornaciari, batterista della band, che introduce il conduttore sulle note della musica dal vivo. Scotti si mostra particolarmente entusiasta dell’energia del gruppo, pur ricordando che il tempo a disposizione è limitato.

L’ingresso di Samira, accompagnata da Malibù di Sangiovanni, offre subito un’altra occasione per scherzare. La showgirl indossa una camicia e una gonna impreziosite da dettagli in pizzo, un look che non passa inosservato agli occhi del presentatore. “Bello quel pizzettato, sta proprio bene. Me lo farei anch’io, ma ho freddo alle gambe in questa stagione“, commenta Scotti, strappando un sorriso allo studio.

Le battute proseguono quando il conduttore saluta tre spettatrici speciali: Domenica, Clara e Liliana, amiche di 89 anni che formano il cosiddetto club del ’37. Scotti si domanda scherzosamente se siano arrivate per incontrare lui oppure Diego Fornaciari, attribuendo proprio al batterista un seguito di ammiratrici affezionate.

Lucia perde il titolo, Aurora diventa la nuova campionessa

La gara vede inizialmente favorita Lucia, impiegata di Scalenghe, in provincia di Torino, che si presenta in studio con un bottino di 22.300 euro. A sfidarla ci sono Christopher, cuoco di Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, e Aurora, impiegata amministrativa di Cisterna di Latina.

È Christopher a partire con il piede giusto: nella manche “La locanda di Samira”, dedicata agli spaghetti alla Corte d’Assise, trova la soluzione corretta e conquista i primi mille euro. Il concorrente si ripete nel Juke Box, dedicato alla canzone E la vita, la vita, arrivando a 4.300 euro. Anche il Round Jackpot sembra sorridergli: Christopher aumenta il vantaggio e raggiunge quota 6.100 euro, mentre il montepremi accumulato nel maialino sale a 11mila euro.

Lucia prova a recuperare nel Round Express, dove riesce a conquistare 2.500 euro, Aurora invece trova lo spicchio speciale ma sbaglia subito una lettera, senza riuscire a sfruttare l’occasione. Quando la vittoria sembra ormai indirizzata, arriva però il colpo di scena. Nell’Ultimo Round, dedicato al tema “Ci vuole pazienza”, ogni lettera vale 1.400 euro. È Aurora a individuare la soluzione decisiva e a incassare 7mila euro, sufficienti per superare gli avversari e conquistare il titolo di nuova campionessa.

Per Lucia finisce così l’avventura nel programma, mentre Aurora si prepara ad affrontare la prova più attesa della serata.

Aurora vince 20mila euro alla Ruota delle Meraviglie, ma ne sfumano 200mila

La Ruota delle Meraviglie mette Aurora davanti a tre frasi legate al tema Mondo. La concorrente riesce a risolvere soltanto il primo tabellone, assicurandosi così una busta verde. Il momento della verità arriva quando Gerry Scotti comincia a svelare i premi. Nella prima busta rossa, la numero 3, ci sono 10mila euro. Quella verde scelta da Aurora contiene invece 20mila euro, che si aggiungono ai 7mila conquistati durante la gara.

Il totale è di 27mila euro: una somma importante, che permette alla concorrente di festeggiare il suo debutto da campionessa. Ma resta ancora una busta da aprire, ed è proprio lì che la serata cambia tono.

La seconda frase, quella che Aurora non è riuscita a indovinare, era dedicata al girotondo. Scotti decide di creare un po’ di suspense e riprende la celebre filastrocca, prima di lasciarsi andare a un’esclamazione. “Nooo! Nooo! Casca il mondo, giro giro tondo, tutti a terra? Non so se tutti, ma loro forse sì”, commenta, riferendosi ad Aurora e alla madre che la accompagna.

Il motivo arriva subito dopo: nella busta numero 2 erano nascosti ben 200mila euro. Una cifra dieci volte superiore al premio della busta verde, che avrebbe trasformato la vittoria della concorrente in un risultato eccezionale. Anche Samira Lui fatica a nascondere lo stupore e reagisce con un eloquente “Alla faccia!“.