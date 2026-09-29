La Ruota della Fortuna, Gerry e Samira hanno un dubbio. Il finale regala una sorpresa

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IPA Gerry Scotti conduce "La Ruota della Fortuna"

Martedì 29 settembre Gerry Scotti torna nell’access prime time di Canale 5 per il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna. Accanto a lui, come sempre Samira Lui e i tre concorrenti pronti ad accendere astuzia ed intelletto per indovinare quanti più tabelloni possibili ed accedere alla Ruota delle Meraviglie.

Ma durante la puntata c’è anche un piccolo mistero che mette d’accordo, almeno su una cosa, Gerry e Samira: nessuno dei due riesce a capire fino in fondo la storia raccontata da una celebre canzone di Lucio Battisti.

“La Ruota della Fortuna”, Gerry e Samira in dubbio su Battisti

La puntata si apre con Gerry Scotti che presenta i tre concorrenti pronti a sfidarsi davanti al tabellone. A tornare alla Ruota della Fortuna è Andrea, campione in carica con 63mila euro già conquistati in due puntate, deciso a difendere il titolo anche questa sera. A sfidarlo ci sono Emanuele e Brenda, pronti a giocarsi la loro partita.

Prima ancora che inizi il gioco, però, arriva uno dei momenti ormai immancabili del programma: la discesa dalla scala di Samira Lui, che torna alla sua postazione con un minidress color vinaccia, pronta a svelare una lettera dopo l’altra sul tabellone e ad accompagnare il pubblico nelle diverse manche della serata.

Il primo tabellone è tutt’altro che semplice e porta i concorrenti nel mondo dell’astrologia. Emanuele riesce a distinguersi, andando vicino alla soluzione, ma alla fine è il campione Andrea a trovare la risposta. Poi Gerry Scotti cambia completamente atmosfera e dà il via al momento Jukebox, dedicato proprio al 29 settembre. E se si parla di questa giornata, la canzone non può che essere quella di Lucio Battisti.

Anche questa volta Emanuele arriva a completare quasi tutto il tabellone, ma proprio quando manca da capire l’ultima parola finisce sul Passamano. La risposta passa così a Brenda, mentre Gerry Scotti ne approfitta per lanciare una piccola “ramanzina” ai concorrenti. Era già successo durante il tabellone sull’astrologia e il conduttore lo fa notare: “Ragazzi, i tabelloni vanno creati, non bisogna aspettare di leggerli, altrimenti succedono queste cose”.

Il momento Jukebox, però, lascia anche un piccolo mistero da risolvere. Gerry e Samira provano infatti a capire quale sia il vero significato della canzone e, soprattutto, chi sia a tradire chi. Secondo Samira, il protagonista vede al bar la fidanzata che lo sta tradendo. Gerry, invece, legge la storia in modo completamente diverso: è l’uomo a pensare di tradire.

E così Gerry, con una promessa che sembra quasi una soluzione definitiva, chiude il dibattito: “A fine puntata chiamo Mogol e gli chiedo la dinamica”.

Emanuele conquista “La Ruota delle Meraviglie”

Dopo una puntata molto combattuta, è Emanuele ad avere la meglio sugli sfidanti e ad accedere a La Ruota delle Meraviglie con 12mila 200 euro. Il tema dei tre tabelloni è: Cocco.

Evidentemente molto emozionato, alla fine il campione riesce ad accendere di verde solo l’ultima busta davanti alla speranza di Samira, che ammette di aver temuto per lui. Non avendo alternative, la scelta per il concorrente è obbligata: poco male, perché nella sua busta ci sono 10mila euro, che si aggiungono alla sua vincita e alla promessa di tornare nella prossima puntata.