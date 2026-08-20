La Ruota della Fortuna, Samira nota una curiosa somiglianza, mentre Gerry le fa una confessione

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Ufficio stampa Mediaset Samira Lui e Gerry Scotti a "La Ruota della Fortuna"

La serata di giovedì 20 agosto si anima ancora una volta della leggerezza e della simpatia di Gerry Scotti e Samira Lui, ormai un duo rodatissimo dell’access prime time di Canale 5 con la loro Ruota della Fortuna.

Nonostante in molte parti d’Italia sia arrivato il maltempo, in studio c’è sempre aria di vacanze: tra un piatto di muscoli ripieni, le canzoni dell’estate e qualche battuta, la puntata scorre fino alla tradizionale Ruota delle Meraviglie. Non mancano i siparietti tra Gerry e Samira, con una curiosa somiglianza scovata dalla conduttrice in uno dei concorrenti.

Alla fine, però, è ancora Maikol a conquistare la fase finale, arrivando a giocarsi La Ruota delle Meraviglie.

Samira nota una somiglianza particolare e Gerry si confessa

Nello studio de La Ruota della Fortuna l’atmosfera estiva è ormai un vero e proprio must e anche Samira Lui e Gerry Scotti sembrano sempre più a loro agio negli scambi con i concorrenti, lasciandosi andare a battute e piccoli siparietti che finiscono per accompagnare la gara. Giovedì 20 agosto Maikol torna in studio da campione e prova a difendere il titolo conquistato nelle puntate precedenti. A sfidarlo questa volta sono Titty e Matteo, pronti a giocarsi la possibilità di soffiargli il posto davanti a La Ruota delle Meraviglie.

La partenza, però, sembra sorridere ancora una volta a Maikol, che riesce ad avere la meglio sia nel round della ricetta sia in quello dedicato all’animale marino, con protagonista lo squalo zebra. Quando arriva il momento del round dedicato alla musica, però, Matteo riesce a prendere in mano il gioco e a iniziare i suoi giri di ruota.

È proprio durante questo momento che Samira nota anche una curiosa somiglianza nel concorrente. “Sembri l’attore protagonista di Peaky Blinders, forse non ci vedo bene da lontano”, gli dice Samira, dando il via a un siparietto che coinvolge immediatamente anche Gerry.

“Ma io?”, chiede il conduttore, convinto per un attimo che il paragone fortunato sia rivolto a lui. “Ma no, lui”, precisa Samira, indicando Matteo, evidentemente lusingato.

Gerry, però, non si lascia sfuggire l’occasione per inserirsi con la sua solita ironia: “Io sono il fratello, quello che beve”.

E le occasioni per scherzare arrivano anche nella manche express, dove Titty indovina il tabellone sul temaHawaii grazie alla risposta legata a una particolare spiaggia dalla sabbia verde. Gerry ne approfitta per raccontare un aneddoto personale legato proprio alle isole: “Me lo ricordo perché quando sono andato dopo il bagno mi rotolavo e fingevo di essere Hulk“.

“Una cotoletta di tè matcha“, commenta Samira, con Gerry che però rincara la dose: “Ho le foto, poi ti faccio vedere: mio figlio mi diceva di smetterla perché gli americani ci guardavano”.

Maikol torna a La Ruota delle Meraviglie

Le battute di Samira e la simpatia di Gerry non mettono comunque in ombra la gara. Nel corso della puntata, oltre a Maikol, è soprattutto Titty a giocarsi la possibilità di arrivare a La Ruota delle Meraviglie, cercando di accumulare abbastanza da conquistare l’accesso alla fase finale. La sfida resta aperta fino all’ultimo, ma alla fine è ancora Maikol a vincere la gara e a presentarsi alla fase finale con ben 27mila euro.

A La Ruota delle Meraviglie il tema dei tre tabelloni è “limoni” e Maikol riesce a indovinarli tutti con grande rapidità. Le prime due buste che vengono aperte contengono cifre piuttosto contenute, ma l’ultima, proprio quella scelta dal campione, riserva la sorpresa migliore: 15mila euro. Un colpo di fortuna che permette a Maikol di chiudere la puntata con un bottino ancora più ricco.