La Ruota della Fortuna, Samira Lui col flauto ruba la scena a Gerry Scotti

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Gerry Scotti e Samira

Da quando ha iniziato a girare non si è più fermata: l’inarrestabile Ruota della Fortuna di Gerry Scotti va in onda anche di domenica con una puntata scoppiettante. L’appuntamento del 6 settembre, in particolare, ha regalato al pubblico non pochi colpi di scena e momenti esilaranti.

La Ruota della Fortuna, la gara del 6 settembre

In concomitanza con il ritorno in tv di Stefano De Martino con Affari Tuoi, Gerry Scotti e Samira Lui regalano al pubblico di Canale 5 un’altra puntata de La Ruota della Fortuna. A sfidare la campionessa Giulia, sono stasera Gloria, commercialista piemontese, e l’avvocato Barbara, dalla Sicilia. La prima manche è dedicata alla pasta con le sarde, mentre per la sezione “In fondo al mar”, il focus è sul pesce flauto.

Un tabellone è quindi riservato a Riccione, e c’è poi spazio per le rubriche incentrate sui compiti delle vacanze e al ciak si gira. La manche del “Traghetto express”, che dà la possibilità ad un unico giocatore di risolvere il tabellone con il rischio, tuttavia, di perdere l’intera somma, è sul tema “L’impegno è tutto”. Proprio questa manche permette alla campionessa Giulia di segnare un discreto distacco dalle sue rivali, arrivando ad un bottino di 9300 euro.

La gara prosegue con il Triplete, dedicato agli Studenti e, in parte, alle loro sveglie: “Io la patisco. Quando metto la sveglia mi alzo prima per vedere se mi sono ricordato di metterla”, confessa Gerry. Anche questa manche viene vinta dalla campionessa Giulia.

La sfortuna della campionessa

Giulia, con un tesoretto di 19.800, arriva alla Ruota delle Meraviglie. L’argomento dell’ultimo gioco è “Parco”: nonostante la brillante prova, la campionessa non riesce ad indovinare i primi due tabelloni. La soluzione del terzo, invece, arriva in extremis, ma gli aiutori sono inflessibili: “Il gong era già suonato da tre secondi, quindi non possiamo considerarla valida”.

Nonostante la prova odierna un po’ opaca, Scotti trova comunque il modo di rincuorare la sua concorrente, ricordandole che è la “donna ad aver vinto di più in assoluto a La Ruota della Fortuna“. E chissà che nelle prossime puntate non riesca a scalare ulteriormente la classifica generale.

L’ironia e la bellezza di Samira Lui

Tra i momenti clou della serata c’è stato ovviamente anche l’ingresso in studio di Samira Lui: la conduttrice ha regalato al pubblico uno stacchetto sulle note di Gonna get along with you now, fasciata in un vivace outfit black & white. Per l’occasione, infatti, Sam ha puntato su un top nero con oblò sulla scollatura, e mini gonna a pois su fondo bianco.

Ironica come sempre, Lui ha regalato al pubblico un simpatico siparietto mettendosi alla prova con il flauto, intonando prima una versione sinfonica di My heart will go on e poi qualche nota di Certe notti di Ligabue. “Da Natale non vedeva l’ora di rifarlo“, scherza Gerry Scotti sul talento musicale della sua co-conduttrice.

Le novità annunciate da Gerry

Rubriche, manche e perfino gli stacchetti di Samira Lui, ha anticipato Gerry Scotti, sono destinati a cambiare dalle prossime puntate. Con l’estate ormai alle spalle, infatti, gli autori hanno lavorato a nuovi tabelloni tematici: “Da domani qualche manche nuova e tra 8 -9 giorni tantissime novità”. Ne vedremo delle belle.