Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano diceva Venditti. Ed è proprio vero: a volte si prendono una pausa e tornano più forti che mai. È quello che forse sta succedendo a Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, che dopo essersi lasciati nell’autunno del 2022 sono stati avvistati (di nuovo) insieme accendendo i rumors su un loro possibile riavvicinamento.

Benedetta Porcaroli e Scamarcio ancora insieme?

C’è aria di ritorno di fiamma tra Benedetta Porcaroli e Ricardo Scamarcio. I due, che hanno vissuto una bellissima storia d’amore dal 2021 fino all’autunno del 2022, sono stati avvistati insieme tra “Sorrisi e complicità” svela Diva e Donna. Non è la prima volta dalla fine della loro relazione, e nonostante la bella attrice romana abbia smentito un avvicinamento amoroso in passato, i fan della coppia sono convinti che tra i due sia tornato del tenero.

Un’ipotesi che potrebbe essere realtà, considerando l’evidente riavvicinamento dei due e la fine del flirt con Pietro Castellitto, che aveva acceso il gossip durante il Festival del Cinema di Venezia 2023 per la première di Enea, film che ha come regista proprio Castellitto e la cui protagonista è Benedetta. Parlando della sua situazione sentimentale, l’attrice di Baby ha infatti confermato la fine della storia con il regista, nominando però anche l’ex Riccardo Scamarcio: “Con Pietro ci vogliamo molto bene ora, il flirt è finito. E con Riccardo cosa vuole che le risponda? Sì, ecco, ci facciamo lunghissime telefonate.”

Fonte: IPA

La relazione tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio

Se Porcaroli e Scamarcio siano tornati insieme è ancora un mistero: nessuna effettiva conferma da parte dei due, ma gli indizi sembrano essere tutti a favore di un riavvicinamento romantico. La loro storia d’amore era nata sul set del film La scuola cattolica nel 2021. Una relazione che entrambi hanno voluto mantenere privata, il più possibile lontana dai riflettori. In un’intervista a D Repubblica, il famosissimo Step di Tre metri sopra il cielo aveva commentato: “Non voglio commentare la legittima curiosità verso qualcosa di bellissimo come l’amore. E il motivo è una questione di principio, cioè che sono fatti nostri.”

Poi, nell’autunno del 2022, qualche tempo dopo la confessione della Porcaroli riguardo un momento difficile, i due hanno deciso di prendere strade diverse. Scamarcio, infatti, subito dopo la fine della loro relazione era tornato insieme alla manager inglese Angharad Wood, lasciata poco prima di legarsi a Benedetta e dalla quale ha avuto la figlia Emily.

Anche in quel caso, la riservatezza sembrava essere l’unica parola d’ordine. “Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano. La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente.” aveva commentato Benedetta Porcaroli a Vanity Fair nell’ottobre 2022. Sarà forse anche per questa voglia di tenere l’amore lontano dai riflettori, che anche in questo caso, nonostante le ripetute indiscrezioni e i vari avvistamenti, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli non hanno ancora confermato o smentito la possibilità che tra di loro possa essere tornato l’amore.