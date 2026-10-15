La Ruota della Fortuna, la campionessa Giulia cede lo scettro: “Goditi la tua enorme vincita”

La campionessa dei record, Giulia, ha abbandonato stasera "La Ruota della Fortuna": fatale un'incertezza di cui ha approfittato la sfidante

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Gerry Scotti e Samira

Autunno fortunato per La Ruota della Fortuna. Lo show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui continua ad appassionare gli spettatori di Canale 5 anche dopo l’exploit estivo: un’atmosfera quasi casalinga, giochi di parole avvincenti e la simpatia del padrone di casa sono gli ingredienti vincenti di una formula di successo. Ma non mancano le sorprese: la campionessa Giulia deve infatti lasciare il testimone alla sfidante Alessia.

La Ruota della Fortuna, l’ingresso di Giulia e Samira

La campionessa Giulia, che fino a oggi ha già portato a casa un bottino di 161.200 euro, questa sera si sfida con Riccardo e Alessia. La dottoressa originaria di Lecce si è distinta nel corso delle puntate per la rapidità nel trovare le soluzioni, ma confermarsi, vista l’imprevedibilità del gioco, non è mai semplice: riuscirà a realizzare il suo sogno di comprare finalmente una casa?

Tra i momenti più attesi c’è senza dubbio l’ingresso di Samira Lui: la bellissima co-conduttrice sceglie per l’occasione un abito longuette nero in pelle, che fascia perfettamente la silhouette. Un look audace, in pendant con quello di Nicla Ozenda, front woman dei Fortuna Five.

La Ruota della Fortuna, la gara

La gara si apre subito benissimo per la campionessa, che vince sia il cartellone dedicato alla cucina sia quello astrologico sui segni di fuoco. Giulia indovina anche la soluzione della manche musicale, che vede al centro Destinazione paradiso di Gianluca Grignani. Un brano leggendario, che Scotti ha ricordato con nostalgia: “Conducevo Buona Domenica e avevamo ospiti internazionali come i Take That. Quello che è successo con Grignani, però, non lo avevo mai visto. Tutte le ragazze a gridare, a piangere”, ha spiegato il presentatore, approfittando dell’occasione per salutare l’artista milanese.

Il Round Express rappresenta un punto di svolta, riportando in gara lo sfidante Riccardo. La situazione si ribalta ulteriormente al Ciak si gira: sia la campionessa sia il suo rivale collezionano una bancarotta, lasciando in gioco solo Alessia. Il triplete regala due vittorie a Giulia, ma grazie al tabellone dedicato agli Stati del mondo Alessia riesce, a sorpresa, ad arrivare alla Ruota delle Meraviglie. Dopo sette puntate consecutive, la dottoressa leccese è quindi costretta a lasciare il gioco. “Eh ti ha fregata la stanchezza di difendere il titolo. Goditi l’enorme cifra che hai vinto”, le ribadisce il conduttore salutandola.

La nuova campionessa conquista all’ultima manche, dedicata al sale, una sola busta verde: pur non riuscendo a portare a casa un sostanzioso premio in denaro, può mettere le mani sulla spesa per un anno da Eurospin. Una vincita che, come sottolinea Gerry Scotti, in questo preciso momento storico non può che far comodo a qualsiasi famiglia italiana.

La Ruota della Fortuna, anatomia di un successo

Da oltre due anni, La Ruota della Fortuna va in onda con successo su Canale 5 a partire dalle 20.35. Quella che inizialmente sembrava una scommessa di Pier Silvio Berlusconi si è rivelata una scelta vincente: anche contro Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai 1, il quiz di Gerry Scotti riesce a tenere incollati milioni di spettatori davanti alla TV.

Il grande classico, che nell’epoca d’oro vedeva al timone Mike Bongiorno, non sembra risentire dello scorrere del tempo: tanto nei mesi estivi quanto in questo primo scorcio d’autunno, il pubblico continua a premiare Gerry Scotti e Samira Lui.