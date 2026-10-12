La campionessa Giulia lascia Gerry Scotti senza parole. E Samira balla Vasco

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gerry Scotti

Il 12 ottobre 2026 torna in onda su Canale Cinque, La Ruota della Fortuna. Il game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui è ormai diventato un appuntamento fisso per il pubblico che non si perde nemmeno un appuntamento, regalando al programma ascolti da record.

La Ruota della Fortuna, la campionessa stupisce Gerry Scotti

Ancora una volta ad aprire la puntata de La Ruota della Fortuna sono stati i Fortuna Six con la loro musica. A giocare in questo appuntamento Giulia, campionessa in carica dello show con 68.300 euro già vinti, ma anche Aurora da Sciacca e Dario, tecnico informatico di Milano che ha divertito molto Gerry Scotti.

“Se non mi funziona il computer che faccio?”, ha chiesto il presentatore. “Spegni e riaccendi”, ha esclamato lui, facendolo ridere.

Dopo il monologo di Gerry Scotti e la presentazione dei concorrenti è arrivato il momento di Samira Lui. La showgirl ha raggiunto lo studio sfoggiando un abito nero e rosso, con trasparenze e uno spacco vertiginoso.

Un look che le ha consentito di guadagnare i complimenti di Gerry Scotti, accendendo i riflettori sulla gara. Da questa nuova stagione del programma di Canale Cinque infatti Samira ha guadagnato un nuovo spazio con la Locanda di Samira, dove illustra ricette e piatti particolari in giro per il mondo.

Al centro del tabellone il Mac and Cheese, tipico piatto originario degli Stati Uniti con cheddar e pasta. Il primo gioco però si è concluso in tempi record perché la campionessa Giulia ha lasciato Gerry Scotti a bocca aperta, chiedendo di dare la risposta immediatamente.

“È la prima volta”, ha esclamato il conduttore, incredulo. “Mi piacciono tanto i formaggi”, ha spiegato la concorrente.

Spazio anche ai consueti siparietti fra Gerry Scotti e Samira Lui. L’intesa fra il conduttore e la showgirl, che lui chiama “la mia socia”, è innegabile ed è cresciuta, puntata dopo puntata. La Ruota della Fortuna è così amata anche per via della simpatia dei due che non si risparmiano battute, risate e ovviamente…balletti. Da quello iniziale di Samira, spesso imitato da Gerry, a quello realizzato durante il round musicale. Questa volta a far ballare i due è stata la celebre canzone di Vasco Rossi intitolata Vita Spericolata.

Giulia è ancora la campionessa de La Ruota della Fortuna

Fra una domanda e l’altra, un tabellone e una battuta, a vincere in questa puntata de La Ruota della Fortuna è stata proprio la campionessa Giulia. La concorrente ha rischiato di abbandonare lo show dopo che la sfidante Aurora ha indovinato diversi tabelloni. Alla fine però a spuntarla è stata proprio lei.

“Sei brava, molto brava. Hai dato risposte con dei tabelloni che non erano facilmente decifrabili”, ha commentato Gerry Scotti, accompagnando Giulia a La Ruota delle Meraviglie.

Arrivata al gioco finale Giulia è riuscita ad accendere solamente una busta. Il conduttore ha quindi aperto le due buste rosse, svelando montepremi dal valore di mille euro e di 100 euro. La campionessa in carica de La Ruota della Fortuna ha dunque vinto 10mila euro da aggiungere ai 16mila euro già vinti, per un totale di 94mila euro vinti durante la sua permanenza nello show.