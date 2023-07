Cane che trema: quando preoccuparsi e cosa fare

Medico veterinario specializzato in sanità animale, esperto nella cura, diagnosi e trattamento delle malattie. Spiccato interesse per ortopedia. Dirigente medico veterinario nelle Marche da oltre 6 anni.

Molti proprietari di cani, vedendo il proprio amico a quattro zampe tremare, si preoccupano fortemente, non sapendo quali possano essere le ragioni alla base di questo comportamento. Si tratta di un fenomeno piuttosto comune, ma cerchiamo di capirlo meglio in questo articolo.

In alcuni casi, il tremore può essere considerato normale e fisiologico. Tuttavia, in altre situazioni potrebbe essere sintomo di una condizione più grave, come un’intossicazione o una malattia renale, per esempio. Se il tuo cane trema spesso, è importante monitorare attentamente la situazione e, se necessario, portarlo dal veterinario per una diagnosi precisa.

In questo articolo, esploreremo le diverse cause dei tremori nei cani e ti aiuteremo a capire come affrontare questa condizione in modo efficace e sicuro per il tuo piccolo amico.

Tremore nei cani: come si manifesta

Il tremore nei cani può essere descritto come un movimento involontario, che coinvolge l’intero corpo o solo una parte di esso, come ad esempio la testa.

Esistono diversi tipi di tremori, ognuno con delle cause specifiche. Ad esempio, il tremore intenzionale è inizialmente volontario ma può proseguire e prendere altre forme, mentre il tremore posturale può derivare da problemi metabolici.

Vi sono poi le contrazioni muscolari, non ritmiche e spesso associate a malattie motorie, e i movimenti mioclonici improvvisi, che possono interessare un muscolo specifico del corpo del cane.

Riconoscere il tipo di tremore e le sue cause è essenziale per poter affrontare il problema e garantire al piccolo una vita sana e felice.

Perché il cane trema?

Il tremore nei cani può avere differenti origini, alcune delle quali non necessariamente patologiche: scopriamo insieme le diverse cause.

Esposizione al freddo

Un’esposizione prolungata a un clima rigido può causare una diminuzione della temperatura corporea del cane, determinando un quadro di ipotermia. In questo caso, il cane risulterà svogliato, assonnato e tremolante. Potrebbe essere utile fornirgli qualcosa per riscaldarsi e dell’acqua zuccherata, oppure una flebo sotto supervisione di un veterinario, per aumentare il livello di zuccheri nel sangue.

Febbre e ipertermia

Se la temperatura corporea del cane supera i 39,5°C, si parla di febbre, in questa situazione il piccolo può manifestare dei tremori. La febbre potrebbe essere un segnale di una malattia virale o di un altro tipo di patologia; pertanto, è sempre opportuno consultare il veterinario.

Ipoglicemia

Un improvviso calo di zuccheri nel sangue potrebbe essere la causa dei tremori del cane. In questo caso, il veterinario dovrà prescrivere una dieta adeguata e distribuire i pasti in momenti specifici, per riportare tutto alla normalità.

Fase REM del sonno

Se durante la fase REM del sonno, il cane manifesta dei tremori, in particolare alle zampe, puoi stare tranquillo: si tratta di un fenomeno comune e normale, e indica che il tuo cucciolo sta sognando attività vivaci, come il gioco o la corsa.

Eccessivo movimento fisico

Anche i tremori causati da un eccessivo movimento non sono necessariamente sintomo di una patologia. Tuttavia, se il cane si stanca eccessivamente dopo aver fatto un po’ di corsa e salti, è importante considerare di adattare l’attività alle sue caratteristiche e alla sua condizione fisica.

Dolore

In caso di artrosi o problemi alle articolazioni, il cane potrebbe avere dei dolori frequenti e gravi. In questo caso, è necessario somministrare dei farmaci antidolorifici, consigliati dal veterinario di fiducia.

Intossicazione

Che sia a causa di un alimento, di farmaci o di sostanze chimiche presenti nell’ambiente, è necessario tenere presente che l’avvelenamento del cane è un’opzione molto concreta quando si parla di tremori. In questo caso, è fondamentale rivolgersi immediatamente a uno specialista.

Traumi e fobie

Quando il cane si trova in una situazione che non sa gestire può stressarsi e manifestare tremori, ansimare, ringhiare e nascondersi. In alcuni casi, potrebbe essere necessario l’aiuto di un educatore cinofilo esperto in comportamento animale per supportare il tuo amico a quattro zampe nel superamento delle sue difficoltà emotive.

È importante ricordare che il cane ha bisogno di sostegno e comprensione durante questi momenti di difficoltà. Con l’aiuto giusto, il tuo amico a quattro zampe potrà sicuramente tornare a essere felice e sereno.

Eccitazione

Oltre allo stress, un altro possibile motivo per cui un cane potrebbe continuare a tremare è l’entusiasmo. L’emozione e l’impazienza per la passeggiata, il gioco o la reazione di felicità appena torni a casa sono gli esempi più lampanti di eccitazione e gioia da parte del tuo piccolo amico.

Quando i cani si eccitano, mettono in atto un sistema efficace per liberare l’energia accumulata e mantenere il loro entusiasmo a bada. Questo comportamento è più comune nei cani giovani, più impulsivi e istintivi.

Vecchiaia

Spesso i tremori nel cane sono dovuti all’avanzare dell’età. A volte, infatti, un tremore eccessivo potrebbe essere un segno di dolore, in particolare alle articolazioni. In questo caso, ti consigliamo di portare il tuo piccolo amico al più presto dal veterinario, che saprà visitarlo e suggerirti il modo migliore per aiutarlo efficacemente.

Quando il tremore è causato da una patologia

Il tremore patologico nei cani si manifesta quando la causa sottostante è appunto una malattia.

In questo caso, il sintomo si distingue da quelli appena analizzati per la sua intensità e per la frequenza con cui si presenta, impedendo al cane di condurre una vita normale. Tra le possibili patologie che causano tremori nei cani ci sono infezioni virali come il cimurro, malattie degenerative e la sindrome di Shaker.

Cimurro canino

Il cimurro canino è una malattia molto contagiosa, che colpisce principalmente i cuccioli che non sono ancora stati vaccinati. Questa patologia può causare una serie di sintomi, tra cui:

febbre,

tosse,

secrezione oculare e nasale.

Può avere conseguenze gravi sulla salute del cane, per cui se sospetti che il tuo cane abbia il cimurro canino, è importante portarlo immediatamente dal veterinario per un trattamento adeguato. La vaccinazione è il modo migliore per prevenire questa malattia e dovrebbe essere effettuata nei primi mesi di vita.

Se noti che il tuo cane presenta tremori frequenti e intensi, è importante consultare quanto prima un veterinario per sottoporlo a una visita accurata e identificarne la causa effettiva.

Terrore generalizzato

La sindrome del terrore generalizzato è una malattia che colpisce principalmente i cani piccoli come i maltesi e i West Highland White Terrier, ma può verificarsi anche in cani di qualsiasi taglia e razza. La patologia è caratterizzata da tremori muscolari diffusi in tutto il corpo e può manifestarsi tra i 9 mesi e i 2 anni di età. Nonostante le cause della sindrome siano ancora sconosciute, è facilmente curabile con i corticosteroidi.

È importante ricordare che ogni cane è diverso e che il trattamento adeguato deve essere prescritto da un veterinario esperto. Con una diagnosi tempestiva e una cura appropriata, il cane affetto da questa sindrome può vivere una vita felice e serena.

Contrazioni ed attacchi epilettici: le differenze

Le contrazioni o tremori durante il sonno si manifestano quando il cane presenta movimenti bruschi, seguiti da un ritorno alla quiete. Questo fenomeno indica semplicemente che il cane sta sognando. Il discorso è differente se si manifesta un attacco epilettico. In questo caso il tremore improvviso è continuo e accompagnato da un blocco della mascella. Durante un’eventualità del genere, il cane potrebbe non rispondere ai tuoi richiami. Questi sintomi non devono essere ignorati, quindi è fondamentale portare il piccolo immediatamente dal veterinario, affinché riceva cure adeguate. Esistono, infatti, farmaci che possono essere utilizzati per trattare le convulsioni e garantire il benessere del tuo amico a quattro zampe per lungo tempo.

I tremori nei Chihuahua

Agitazione e tremori rappresentano una caratteristica molto diffusa tra i Chihuahua. Ci sono diversi motivi che possono indurre questi piccoli esemplari a tremare, e uno dei principali è proprio la loro taglia ridotta.

Solitamente, i Chihuahua pesano meno di due chili e hanno una corporatura minuta, il che li rende più sensibili al freddo rispetto alle razze di dimensioni maggiori.

Uno studio condotto nel 2013 presso l’Università di Sydney ha evidenziato che le razze toy più leggere presentano una maggiore eccitabilità e iperattività, rendendole più inclini a tremare per via dell’eccessiva stimolazione. Inoltre, questi cani sono maggiormente predisposti a problemi che possono causare i tremori, come disturbi legati all’attaccamento, all’ansia e alla paura.

Quando rivolgersi al veterinario

Se noti che il tuo cane inizia a manifestare tremori, è essenziale non sottovalutarli. Potrebbero essere semplici brividi o una reazione al freddo; tuttavia, altre volte sono la spia di un problema di salute più grave.

Se il tuo cane presenta sintomi aggiuntivi come diarrea, vomito o zoppia, è fondamentale portarlo immediatamente da un professionista per una valutazione accurata. Allo stesso modo, se manifesta episodi di convulsioni durante il sonno o se i tremori si verificano frequentemente, è consigliabile l’intervento medico per assicurarsi che tutto sia sotto controllo.

Ricorda sempre di prenderti cura del tuo fedele amico a quattro zampe e di programmare regolarmente visite veterinarie per garantirgli una vita lunga e felice.