Se il cane ha il naso asciutto devo davvero preoccuparmi? Le risposte del veterinario

Medico veterinario specializzato in sanità animale, esperto nella cura, diagnosi e trattamento delle malattie con uno spiccato interesse per l'ortopedia. Dirigente medico veterinario nelle Marche da oltre 6 anni, per DiLei scrive nella sezione Pets.

Se hai un amico a quattro zampe, avrai sicuramente sentito dire che un naso freddo e umido è segno di buona salute, e quindi potresti preoccuparti se noti che il suo “tartufo” risulta secco e caldo. In questo articolo, esploreremo le situazioni in cui il suo naso può cambiare aspetto e temperatura rispetto alle condizioni normali e ne analizzeremo le cause, insieme alle possibili soluzioni.

Da cosa dipende il naso umido

Il motivo per cui, normalmente, il naso del cane appare umido e fresco è dovuto a una predisposizione naturale legata all’importanza dell’olfatto nella vita dei nostri amici a quattro zampe. Il loro fiuto li guida e li aiuta nell’esplorazione del mondo circostante e, grazie all’umidità, le particelle odorose riescono a aderire meglio alla superficie del naso, permettendo al cane di acquisire una comprensione migliore dell’ambiente in cui si trova.

Questo, tra le altre cose, è il motivo per cui alcuni cani mantengono il loro naso umido attraverso leccamenti frequenti.

Inoltre, le condizioni dell’organo olfattivo possiedono un’ulteriore funzione vitale, contribuendo alla regolazione della temperatura corporea. Per averne prova, è sufficiente notare quanto risulti bagnato il tartufo del cane dopo una sessione intensa di gioco o durante le giornate più calde. Dopotutto, i nostri amici a quattro zampe non possedendo ghiandole sudoripare come noi sono impossibilitati a sudare.

Cosa significa quando il cane ha il tartufo asciutto?

Nonostante le condizioni fisiologiche del naso del tuo cane siano quelle appena viste, qualora dovessi accorgerti che è secco e meno freddo del solito, non è detto che questo sia necessariamente sintomo di un problema di salute. Esistono, infatti, diversi fattori da considerare: vediamoli insieme.

La prima variabile capace di incidere sull’aspetto del naso del tuo piccolo amico è la normale e temporanea disidratazione dopo l’attività fisica. Se il cane ha giocato intensamente è possibile che il suo tartufo sia più secco del solito. Sarà sufficiente mettergli a disposizione dell’acqua affinché tutto torni alla normalità.

La seconda circostanza che può influire sulle condizioni del naso del tuo amico a quattro zampe è il momento della giornata. Per esempio, al risveglio alcuni cani hanno il tartufo più secco: basterà attendere qualche minuto e il piccolo provvederà a riequilibrare le condizioni ottimali, leccandosi abbondantemente il muso.

Al di là della stagione, anche la temperatura influisce sullo stato del suo naso. Un ambiente troppo caldo o secco porterà il suo tartufo a essere disidratato. Per questo, è importante non esagerare con il riscaldamento e assicurare il corretto grado di umidità nell’aria.

Allo stesso tempo, anche il freddo e gli sbalzi termici possono essere nocivi per il tuo cagnolino. La pelle del naso, così come quella dei cuscinetti sui suoi arti, è la più esposta al freddo e al gelo. Per questo, come vedremo più avanti, veterinari e professionisti suggeriscono ottimi rimedi naturali di cura e prevenzione.

Anche la predisposizione genetica gioca un ruolo fondamentale quando si parla di naso secco. Alcune razze canine, infatti, sono più predisposte. Parliamo nello specifico dei brachicefali, ovvero i cani con un cranio sviluppato in larghezza come i Bulldog, i Carlini, gli Shar-pei, i Pechinesi e i Cavalier King Charles Spaniel ad esempio. Questi esemplari possiedono narici strette e manifestano facilmente dermatiti e difficoltà respiratorie.

Infine, bisogna considerare che il naso secco o umido dipende fortemente dall’età del tuo amico a quattro zampe. Alcuni cani, infatti, durante la vecchiaia presentano un tartufo più secco rispetto ai cuccioli o ai cani adulti e sono più soggetti a dermatiti.

Naturalmente queste considerazioni si riferiscono a cani in buono stato di salute. Vediamo invece cosa può significare il naso secco e asciutto nel cane con possibili patologie.

Quando il naso asciutto nel cane indica problemi di salute

Nonostante, come abbiamo appena visto, il naso asciutto nel cane non necessariamente denoti situazioni preoccupanti, se questa condizione si protrae nel tempo o se in concomitanza emergono stanchezza e inappetenza, è indispensabile rivolgersi a un veterinario in quanto potrebbero essere emerse patologie o problemi che richiedono cure specifiche.

Vediamo insieme quali problemi di salute sono connessi al naso asciutto nei cani.

Grave disidratazione

Se noti che il naso del tuo cane è secco e presenta altri sintomi come respiro affannoso, occhi infossati, pelle poco elastica, mancanza di energia e persino episodi di vomito, è importante agire prontamente. La disidratazione grave potrebbe essere la causa di questi segnali di allarme. E’ bene contattare immediatamente il veterinario se osservi uno o più di questi sintomi nel tuo cane.

Scottature solari

Se il naso del tuo cane non solo è secco, ma anche caldo e visibilmente arrossato, potrebbe essere affetto da una scottatura solare. In tal caso, è importante portarlo immediatamente in un luogo riparato e controllare attentamente il resto della pelle, per individuare eventuali segni di scottature che richiedono cure mediche immediate.

Allergia

L’allergia rappresenta una delle principali cause del tartufo secco nei cani. L’aspetto complicato, in questo caso, è che i cani possiedono sensibilità differenti, quindi, non è semplice cogliere la causa scatenante. Il metodo migliore per venire a capo del problema è escludere via via alcuni fattori e valutarne l’incidenza.

Ad esempio, eliminare le ciotole di plastica che è di per sé un allergene comune, capace di causare reazioni spiacevoli nei cani. Meglio utilizzare ciotole di ceramica, facilmente reperibili presso tutti i negozi dedicati agli animali domestici. Prenditi cura poi dei giocattoli specialmente se in tessuto in quanto possono contenere allergeni.

Opta sempre per alimenti di alta qualità facendo attenzione agli ingredienti: per esempio, i premi per cani sembrano deliziosi ma in alcuni casi contengono ingredienti altamente allergenici.

Osserva, infine, le variazioni ambientali, cerca di individuare se ci sono periodi dell’anno o stagioni in cui il tartufo del tuo cane subisce cambiamenti. Non è sicuramente una cosa semplice, ma potrebbe aiutarti a comprendere meglio le cause del naso secco del tuo cane.

Ipercheratosi

L’ipercheratosi nei cani è una condizione dermatologica caratterizzata dall’ispessimento e dalla durezza della pelle, che può colpire principalmente il naso e i cuscinetti delle zampe. Si manifesta con un aumento anomalo della parte esterna dell’epidermide, che diventa spessa e ruvida al tatto. Questo può causare screpolature, crepe, prurito e persino sanguinamento in alcuni casi più gravi.

La diagnosi di ipercheratosi viene solitamente effettuata da un veterinario tramite un esame fisico approfondito e una valutazione dei sintomi presenti. Il trattamento può prevedere l’uso di creme idratanti, balsami o pomate specifiche per ammorbidire e ridurre l’ispessimento.

Carenza di zinco

I sintomi visibili di una carenza di questo tipo includono diarrea, mancanza di appetito, perdita di pelo, dermatite sul naso, intorno agli occhi e alle zampe, nonché convulsioni. Altri sintomi, che possono essere rilevati solo da un veterinario, includono anche disfunzioni della tiroide e problemi renali, epatici e cardiaci.

Malattie autoimmuni

Tra i sintomi più comuni delle malattie autoimmuni nei cani si trovano la stanchezza, la mancanza di energia e appetito, la perdita di peso, la diarrea, le ulcere cutanee e, appunto, la desquamazione sul naso, le orecchie, la bocca e le zampe. Pertanto, se hai il dubbio che il problema possa essere una patologia sottostante, contatta al più presto il tuo veterinario.

Cimurro

Oltre alla dermatite sul naso e su altre parti del corpo, il cimurro può manifestarsi con mancanza di appetito, febbre, vomito, diarrea, tosse e problemi respiratori, perdita di peso, tremori e molti altri sintomi. Si tratta di una malattia virale molto pericolosa, per questo è importante riconoscerla tempestivamente per poterla affrontare.

Se sospetti che il tuo cane possa essere affetto da cimurro, è di vitale importanza consultare immediatamente un veterinario: solo un professionista, infatti, potrà fornire una diagnosi accurata e stabilire il miglior piano di trattamento per il tuo amico a quattro zampe.

Leishmaniosi

La leishmaniosi è una malattia molto debilitante per i cani, se non trattata, infatti, può portare a gravi complicazioni. I sintomi più comuni includono una forte sensazione di stanchezza, gonfiore delle articolazioni, mancanza di appetito, perdita di peso, problemi agli occhi, sanguinamento dal naso, dermatite e ispessimento della pelle concentrato sul naso e sui cuscinetti plantari del cane.

In generale, oltre a verificare l’umidità del naso, è importante controllare se ci siano secrezioni o sanguinamenti. In caso di tali sintomi, è sempre consigliabile consultare un veterinario, poiché potrebbero essere segnali di un problema che richiede un’indagine più approfondita.

Dunque, se il tuo cane presenta un quadro simile alle situazioni patologiche appena osservate, ti consigliamo vivamente di rivolgerti al tuo professionista di fiducia. Se, invece, il naso asciutto del tuo cane è una condizione temporanea o genetica, ci sono alcune rimedi naturali a cui puoi ricorrere per dargli sollievo. Vediamoli insieme nelle prossime righe.

Rimedi naturali per il naso secco del cane

Se il tuo cane è predisposto alla secchezza del tartufo o ha risentito delle alte o basse temperature, esistono diversi rimedi naturali che puoi testare, vediamoli insieme.

Ad esempio, puoi applicare delicatamente dell’olio di cocco sul suo naso per idratarlo, poiché può ripristinare l’umidità sulla pelle secca. Un altro ingrediente naturale utile è il burro di karité, che puoi applicare con delicatezza e lasciare che si assorba nella pelle.

Inoltre, puoi creare un ambiente umido nella tua casa, consentendo al tuo cane di respirare il vapore. Questo lo aiuterà ad umidificare le vie nasali. Anche utilizzare un umidificatore in casa può essere particolarmente utile durante i mesi invernali, quando l’aria interna tende ad essere secca. Infine, assicurati che il tuo cane abbia sempre accesso a una quantità sufficiente di acqua fresca e pulita, poiché l’idratazione adeguata contribuirà a mantenere il naso del tuo cane umido.

Il naso asciutto da solo non è un indicatore sufficiente per determinare se il tuo piccolo amico abbia una patologia. Il cane, infatti, potrebbe avere il naso screpolato e in molti casi si tratta di una condizione temporanea che può essere fastidiosa per il cane, ma che è risolvibile utilizzando prodotti naturali e adottando alcuni accorgimenti. Tuttavia, di fronte alla concomitanza con altri sintomi costanti, è sempre consigliabile consultare un veterinario per una valutazione accurata della situazione.