Come monitorare la temperatura del cane e riconoscere la febbre

Hai mai toccato il naso del tuo cane per verificare la sua salute? Anche se un naso umido e fresco possa sembrare un segno di benessere, non è un indicatore affidabile della salute. Per questo è necessario imparare a misurare correttamente la temperatura del nostro cane.

Medico veterinario specializzato in sanità animale, esperto nella cura, diagnosi e trattamento delle malattie. Spiccato interesse per ortopedia. Dirigente medico veterinario nelle Marche da oltre 6 anni.

Sicuramente, almeno una volta, hai sentito parlare di un metodo semplice e rapidissimo per verificare se il tuo amico a quattro zampe sta bene: toccare il suo naso. In sostanza, l’opinione comune è che se il suo nasino è umido e freddo, il piccolo stia bene. Al contrario, se è caldo e secco, probabilmente ha la febbre. Purtroppo, questa procedura non è così valida. O meglio, di certo, non è idonea a una valutazione accurata del suo benessere. Capita spesso, infatti, che la febbre canina non venga riconosciuta, con tutti i rischi che ne conseguono: la temperatura corporea dei cani è un parametro fondamentale da monitorare all’occorrenza, per avere un quadro completo del loro stato di salute. Osservare attentamente i segnali derivanti dalla sua fluttuazione, infatti, può contribuire a individuare precocemente eventuali disturbi patologici.

In questo articolo, ti forniremo tante informazioni utili su come monitorare la temperatura del tuo cane, come interpretarne i risultati e quali misure adottare nel caso in cui si verifichino variazioni anomale rispetto al fisiologico range di valori.

Qual è la temperatura corretta di un cane

La temperatura normale di un cane può variare leggermente a seconda della taglia, dell’età e del livello di attività. In genere, in un cane sano si aggira intorno ai 38°C – 39°C. Questo valore è considerato un punto di riferimento ma possono verificarsi leggere fluttuazioni giornaliere legate alla situazione e al contesto.

Come misurare la temperatura al cane

Per misurare con precisione la temperatura del tuo cane, utilizza un termometro digitale rettale specifico. Procedi lubrificando delicatamente la punta con una soluzione neutra, solleva delicatamente la coda del tuo piccolo amico e inserisci il dispositivo, seguendo attentamente le istruzioni riportate nella confezione.

Tieni il termometro fermo fino a quando non avrai una lettura stabile: questa operazione, di solito, richiede solo pochi secondi. Ricorda di tranquillizzare sempre il tuo piccolo amico durante la procedura.

Interpretare la temperatura rilevata

Se la temperatura del tuo cane si discosta dalla norma, è importante monitorare attentamente il suo comportamento e cercare altri eventuali segni di disagio. In caso di anomalie persistenti o sintomi di malessere, è consigliabile consultare un veterinario per una valutazione approfondita e consigli specifici. Una temperatura superiore o inferiore alla norma potrebbe, infatti, indicare un problema di salute.

Ecco una panoramica delle diverse alterazioni di temperatura nei nostri piccoli amici pelosi:

Febbre: un aumento della temperatura corporea al di sopra del range normale potrebbe indicare la presenza di infezioni, infiammazioni, reazioni a farmaci o altri fattori patologici. In questo caso, è importante consultare un veterinario, in quanto potrebbero esserci problemi di salute sottostanti e seri.

Ipotermia: l’ipotermia si verifica quando la temperatura corporea del cane scende sotto ai livelli considerati fisiologici e normali. Questo può accadere in ambienti freddi, durante esposizioni prolungate a temperature rigide o in caso di problemi circolatori. L’ipotermia può portare a letargia, brividi e, nei casi più gravi, persino al collasso. Per questo, è importante intervenire tempestivamente, scaldando gradualmente il cane e cercando assistenza veterinaria, se necessario.

Variazioni stagionali: I cani possono avere leggere fluttuazioni di temperatura in diverse stagioni dell'anno. Ad esempio, possono registrare valori leggermente più alti durante l'estate a causa del calore ambientale. In questo caso, non vi è nulla di patologico.

Attività fisica: L’esercizio intenso può portare a un aumento momentaneo della temperatura corporea. Una volta terminata l’attività fisica, tutto tornerà gradualmente alla normalità senza nessun tipo di ripercussione sul benessere del cane.

Stress: I momenti stressanti possono influenzare la temperatura corporea del cane. Parliamo di situazioni particolari come viaggi, cambiamenti nell’ambiente circostante o il contatto stretto con nuove persone o animali. Queste eventualità possono causare fluttuazioni temporanee rispetto alla normale range; tuttavia, è sufficiente che il cane ritrovi la sua routine per tornare alla normalità.

Malattie sottostanti: Alcune patologie, come le malattie cardiache, le infezioni, i disturbi endocrini o altre condizioni mediche, possono influire sulla temperatura corporea. Monitorare tutti i sintomi e consultare un veterinario, in questi casi, è essenziale per una diagnosi accurata.

In generale, ricorda che è cruciale conoscere il normale range di temperatura del tuo cane e prestare attenzione alle sue fluttuazioni. Se noti alterazioni persistenti o sintomi di malessere, rivolgiti al medico curante per una valutazione completa.

Sintomi di malessere nel cane

Se rilevi un cambiamento significativo nell’atteggiamento o nel comportamento del tuo amico a quattro zampe, potrebbe trattarsi di un segnale da monitorare.

I sintomi che possono indicare la presenza di febbre nei cani sono vari e comprendono:

Occhi rossi: un cambiamento nell’aspetto degli occhi, come rossore o infiammazione, potrebbe essere un segno di febbre.

Orecchie o naso caldi: se le orecchie e il naso del tuo cane appaiono più caldi del solito, questo potrebbe indicare che la sua temperatura corporea è aumentata.

Tremolio o convulsioni: questi segni possono manifestarsi quando la febbre è particolarmente elevata. Il cane potrebbe agitarsi, tremare o addirittura sperimentare convulsioni. Per approfondire questo argomento, abbiamo dedicato un articolo alle motivazioni che potrebbero star dietro ad un cane che trema.

Apatia e letargia: se il tuo cane sembra improvvisamente meno interessato alle attività quotidiane, meno energico o svogliato, potrebbe essere un sintomo di febbre.

Respiro affannoso: la febbre può influenzare il sistema respiratorio del cane, portando a respirazione affannosa o irregolare.

Rinorrea: il naso che cola o la presenza di secrezioni nasali possono accompagnare la febbre. In questo caso, è bene monitorare il tuo piccolo in quanto, con grande probabilità, ha contratto un virus.

Diminuzione di energia: se il cane sembra stanco e mostra una mancanza generale di energia, è sicuramente il caso di misurare la temperatura corporea, che potrebbe essere alterata ed elevata.

Perdita di appetito: la febbre può influenzare l'appetito del cane, portandolo a mangiare meno o a rifiutare del tutto il cibo. Pertanto, davanti a una situazione del genere, monitorare la temperatura è senza dubbio consigliabile.

Tosse e vomito: l'aumento di temperatura può essere accompagnato da sintomi come tosse o vomito, spia di un possibile disagio.

Aumento della sete o mancanza totale di sete: gli sbalzi di temperatura corporea possono influenzare in maniera evidente anche il modo in cui il cane regola la sua sete, portando a un aumento o una diminuzione dell'istinto di bere.

Ricorda che questi sintomi possono variare a seconda del cane e della gravità della febbre. Se noti uno o più di questi segnali nel tuo amico a quattro zampe, provvedi a consultare tempestivamente un veterinario per una diagnosi corretta.

Le cause della febbre nel cane

La febbre nei cani può avere diverse cause. Infatti, analogamente a noi esseri umani, si tratta di una risposta del corpo che si attiva per combattere agenti patogeni.

Un rialzo della temperatura nei cani, solitamente, è associato a malattie di origine batterica o virale. In altre parole, una varietà di condizioni e patologie può causare l’innalzamento della temperatura corporea del tuo amico a quattro zampe in qualsiasi momento dell’anno.

Le principali cause includono:

Infezioni batteriche, fungine e virali

Le infezioni possono svilupparsi in diverse parti del corpo, come i polmoni, i reni, il cervello o persino la pelle. Alcune infezioni, inoltre, possono colpire più aree del corpo contemporaneamente.

Vaccinazioni

È normale che il tuo cane possa manifestare una lieve febbre dopo una vaccinazione. Questa reazione è causata dall’interazione tra il medicinale iniettato e il sistema immunitario del piccolo.

Ingestione di sostanze tossiche

L’assunzione di cibi o sostanze velenose può portare a un aumento della temperatura corporea. È fondamentale, dunque, evitare di dare al tuo cane alimenti che possano essere nocivi per la sua salute.

Presenza di parassiti

Zecche e pulci possono causare febbre nei cani. È essenziale seguire i trattamenti antiparassitari raccomandati dal veterinario per prevenire queste situazioni spiacevoli e potenzialmente pericolose.

Sbalzi di temperatura

Proprio come noi, anche gli animali domestici possono soffrire a causa delle variazioni della temperatura ambientale. Che siano troppo alte o troppo basse, possono rappresentare un rischio per la salute del tuo cane. Durante l’estate, evita di portare fuori il piccolo nelle ore più afose per prevenire il colpo di calore. Mentre, durante l’inverno, assicurati che il tuo amico peloso sia ben coperto per proteggerlo efficacemente dal freddo.

Comprendere le possibili cause della febbre nei cani è fondamentale per prendersi cura della loro salute.

Cosa fare se il cane ha la febbre alta

Se la temperatura corporea del tuo cane supera i 41°C, è essenziale portarlo immediatamente presso una clinica veterinaria di emergenza nella tua zona.

Mantieni il piccolo ben idratato, offrendogli abbondante acqua fresca. Incoraggialo a bere piccole quantità poco a poco, senza costringerlo. Evita cambiamenti di temperatura improvvisi, non proporre acqua estremamente fredda o bagni gelidi, in quanto potrebbero recare danni.

Nei giorni in cui il tuo amico a quattro zampe è malato, potrebbe sentirsi molto debilitato. È importante offrirgli cibo facilmente digeribile e nutriente con un alto contenuto calorico, per mantenere le sue energie e affrontare meglio la febbre.

Cosa non fare se il cane ha la febbre

Quando il cane presenta temperature elevate, è fondamentale evitare assolutamente l’uso di farmaci umani. Questi prodotti, infatti, possono risultare tossici per il tuo piccolo e causare danni gravi o persino fatali. In particolare, è fondamentale evitare l’uso di antipiretici classici, come paracetamolo e aspirina.

In conclusione, la temperatura corporea del cane riveste un ruolo fondamentale nell’indicare il suo stato di salute e il suo benessere complessivo. Pertanto, è essenziale essere in grado di monitorarla regolarmente e di riconoscere tempestivamente eventuali segnali di disturbo.