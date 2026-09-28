La Ruota della Fortuna, Gerry sorprende Samira: “Verrei a cena con te”. Poi si scusa col concorrente

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IPA Samira Lui

Gerry Scotti torna al timone de La Ruota della Fortuna nella puntata del 28 settembre 2026 fra scambi di battute con Samira Lui e un gioco sempre più coinvolgente.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sorprende Samira Lui con un invito

Con l’inizio della settimana torna in televisione anche La Ruota della Fortuna nella sua versione autunnale. Terminata la lunghissima maratona estiva, il programma condotto da Gerry Scotti si è rinnovato ancora una volta, fra bonus, jackpot e particolarità, lasciando invariata però la formula base che ha conquistato il pubblico, regalando numeri record allo show di Canale 5.

Ad accogliere Gerry Scotti, ancora una volta, i Fortuna Six. Dopo l’addio di Marco Galeone, il frontman della band, il conduttore ha infatti soprannominato il gruppo come Fortuna Six, per via dell’arrivo di due nuovi componenti.

“I nostri ragazzi sono i nostranissimi Fortuna Six”, ha esclamato Gerry Scotti, presentando la band della trasmissione, poi lo scambio di battute con il cantante Alex Mandelli che ha raccontato di aver lavorato in passato come meccanico.

L’arrivo di Samira Lui è invece coinciso con il nuovo balletto della trasmissione. La showgirl ha raggiunto il tabellone realizzando un balletto con indosso un look favoloso: gonna lunga, camicia bianca e cravatta.

“Ce li avevo anche io dei pantaloni con due cerniere. Sta molto bene, verrei volentieri a cena da lei”, ha detto Gerry Scotti, prima di invitare il pubblico alla Locanda Samira per il primo gioco della puntata.

Da sempre Gerry e Samira si rendono protagonisti con battute e scherzi nel corso delle puntate de La Ruota della Fortuna. Un modo per raccontare un rapporto straordinario nato durante il lavoro quotidiano nello show.

“Qui dentro ho molto caldo, sarà lei?”, ha scherzato poi Samira Lui, scatenando le risate del pubblico.

Andrea è ancora il campione de La Ruota della Fortuna

Ma la puntata del 28 settembre 2026 ha visto soprattutto tornare alla Ruota il campione Andrea. Il concorrente era stato richiamato nello scorso appuntamento con il gioco per via di un errore.

“C’è stato un errore nostro con il tabellone e a noi è sembrato giusto rifarti giocare”, ha detto Gerry Scotti, scusandosi ancora una volta per il problema e sottolineando la bravura del concorrente.

A sfidare Andrea due concorrenti agguerriti: Jana e Niso. Alla fine però a spuntarla è stato proprio Andrea che ha accumulato un montepremi pari a 36mila euro. “Ce l’hai fatta per un pelo, dunque adesso devi concentrarti. Te la sei vista brutta”, ha detto Gerry, prima di guidare il concorrente verso l’ultimo gioco, quello della Ruota delle Meraviglie.

Sul finale Andrea è riuscito a indovinare ben due tabelloni, accendendo due buste verdi. Se quella rossa conteneva 20mila euro le altre hanno svelato un montepremi di 10mila e di mille euro. Scegliendo la prima busta, senza cambiare, Andrea si è assicurato un’ottima cifra. Alla fine il campione ha lasciato la puntata con la bellezza di 46mila euro, vincendo in poche puntate 63mila euro.