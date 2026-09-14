Alex Mandelli, chi è il nuovo cantante della band de La Ruota della Fortuna

IPA Gerry Scotti

Il primo giorno di lavoro di Alex Mandelli è andato in onda domenica 13 settembre, con la sigla di Happy Days. Il chitarrista e cantante, 35 anni, di Varese, ha preso il posto di Marco Galeone come voce principale dei Fortuna Five, la band de La Ruota della Fortuna.

L’addio di Marco Galeone è stato annunciato in puntata dopo oltre quattrocento appuntamenti, con la motivazione di voler tornare ai progetti musicali messi in pausa per la televisione. Gerry Scotti lo ha salutato con un “questa rimane casa tua” e ha presentato i due nuovi arrivati. Perché Alex Mandelli non è entrato da solo: con lui è arrivato il tastierista Luca Algisi.

Il posto non è decorativo. I Fortuna Five aprono ogni puntata accompagnando l’ingresso in studio di Gerry Scotti e Samira Lui, e dei brani scelti dalla band il conduttore fa poi materia di siparietto. Il fronte vocale, adesso, Alex Mandelli lo condivide con Nicla Ozenda.

Chi è Alex Mandelli, dalla tromba del nonno al CPM di Milano

La sua scheda professionale, pubblicata dalle Scuole di Musica Niccolò Paganini dove insegna chitarra elettrica e moderna, racconta un percorso partito dalla tromba, studiata con il nonno Luigi Camillo Caprioli e portata in scena alle feste scolastiche. La chitarra è arrivata dopo, prima da autodidatta e poi con il maestro Marco Buracchi, fino al diploma in chitarra moderna al CPM. Seguono workshop con Billy Sheehan, Cesareo e Steff Burns, più lezioni di sassofono e contrabbasso.

Cantante, però, lo è diventato per strada. La voce l’ha trovata con AWA Music Entertainment, spettacolo in trio costruito sull’improvvisazione, dove i musicisti si scambiavano gli strumenti in scena e lui ha imparato a gestire palco e pubblico. Il resto del curriculum dice più di trecento concerti dal 2014, tra formazioni blues, swing e pop.

Il tributo ai Blues Brothers e Mahmood

Il progetto a cui tiene di più si chiama Den Gallo, un minitour che lo ha portato ad aprire i concerti dei Modena City Ramblers, di Giorgio Canali e dei Nobraino. Nella stessa scheda compare una band tributo ai Blues Brothers, e lì Alex Mandelli ha collaborato con Mahmood, prima che il cantante vincesse il Festival di Sanremo 2019. Tra il 2016 e il 2018, invece, il basso in un tributo a Laura Pausini.

Dal 2017 lavora anche agli eventi aziendali e alla direzione artistica di villaggi e resort, con serate accanto a comici come Andrea Pucci e Max Pisu. L’attività dal vivo si è allargata all’estero dal 2020, tra Azerbaigian, Olanda, Grecia e Austria. Nel 2021 è nel film Papaya 69, nel ruolo di Manuel. Ha condiviso il palco con Orietta Berti e prestato il volto a una campagna pubblicitaria di Crédit Agricole. Dal 2023 è frontman del collettivo The Ambassadors.

Con Luca Algisi i Fortuna Five diventano sei

Luca Algisi, l’altro ingresso, è pianista e tastierista. Si è formato al Conservatorio di Milano e oggi insegna Piano & Keyboards alla NAM di Milano. Dal 2015 fa parte di PianoB, duo piano e voce con la cantante Deborah Ghiddi, con un repertorio che va dal pop al blues.