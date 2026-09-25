La Ruota della Fortuna, Samira Lui svela il talento segreto: “Quando meno ve lo aspettate”

Dopo essersi cimentata nel flauto, Samira Lui ha iniziato a studiare pianoforte e promette un’esibizione musicale a “La Ruota della Fortuna”

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IPA Samira Lui

Bella, simpatica e dai mille talenti. Samira Lui le ha tutte. Nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 25 settembre svela di aver iniziato a studiare uno strumento musicale e promette di esibirsi per il pubblico del game show Mediaset appena sarà pronta. Nel frattempo, Gerry Scotti festeggia un compleanno molto importante e Stefanos diventa il nuovo campione.

La promessa di Samira Lui: suonerà il piano

Samira Lui è una grande appassionato di musica. Da bambina prese lezioni di canto e fu parte del coro delle voci bianche del Friuli-Venezia Giulia, la regione in cui è cresciuta. Dopo aver imparato a cantare, si è messa a suonare. Gli spettatori più affezionati ricorderanno la prima esibizione della showgirl, quando con il suo flauto suonò la mitica My Heart Will Go On di Celine Dion, canzone colonna sonora di Titanic.

All’epoca Gerry Scotti non dimostrò grande clemenza nei confronti della collega. “Solo dopo averti sentita ho capito perché alla fine del film Leonardo DiCaprio si è lasciato morire” aveva scherzato il conduttore. E anche stasera torna a stuzzicare la sua Sam, chiedendole un bis, stavolta al pianoforte. “Succederà. Quando meno ve lo aspettate” promette lei, per poi cambiare idea.

Non al piano, ma con la chitarra in mano potrebbe arrivare Samira. L’insegnante, d’altronde, sta nel camerino accanto al suo. Il nuovo chitarrista dei Fortuna Six, Alex Mandelli, è infatti un professore di musica certificato che impartisce anche lezioni a domicilio. “Ne potrei approfittare” scherza Lui, mentre il pubblico attende il suo esordio da musicista.

Gerry Scotti celebra il compleanno di un’amica

Una puntata decisamente spumeggiante quella dell’ultimo venerdì di settembre. Dopo aver scherzato con Samira, Gerry Scotti coglie l’occasione per celebrare una cara amica, al suo fianco da quasi 30 anni. Il 25 settembre è infatti il compleanno di Lulù, la make-up artist de La Ruota della Fortuna, che Scotti presenta in studio come propria “truccatrice, parrucchiera e badante”. La collaborazione tra i due è salda e, dopo tanti anni e numerosi programmi assieme, i due sono ormai veri amici.

E, a proposito di compleanni, questa sera scopriamo anche quando si celebra quello di Samira Lui: il 6 marzo. È lo stesso giorno in cui, parecchi secoli prima, nacque il genio Michelangelo Buonarroti. “Dovresti sposare un Michelangelo” scherza Scotti, ma Samira non ha occhi che per il suo fidanzato Luigi Punzo.

Stefanos è il nuovo campione de La Ruota della Fortuna

Dopo numerose puntate, si interrompe l’epoca delle campionesse donne. Carlotta, che quasi stasera non partecipa al gioco, è scalzata da Stefanos lo steward, accompagnato dal giovane figlio. Il concorrente primeggia per l’intero gioco, arrivando alla manche finale con un montepremi da oltre 40mila euro e un buono per un intero anno di spesa.

Peccato che, di fronte alla Ruota delle Meraviglie, il talentuoso concorrente si lasci travolgere dall’emozione e non riesca, infine, ad azzeccare neppure una delle tre parole. Perde tempo, si impappina, si arrende ancor prima di provarci. Avrà l’occasione di rifarsi domani e, in ogni caso, i 40mila euro non glieli toglie nessuno.