Marco Galeone torna a La Ruota della Fortuna, il saluto di Gerry Scotti: “È venuto a trovarci”

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IPA Gerry Scotti

Il sabato sera di Canale 5 ha il sapore delle abitudini belle, quelle che non stancano mai. E la puntata del 3 ottobre 2026 di La Ruota della Fortuna ci ha messo dentro anche un pizzico di nostalgia: in studio è ricomparso Marco Galeone, la voce che per mesi ha scaldato l’apertura del game show. Gerry Scotti lo ha accolto senza giri di parole, proprio con la formula che si riserva a chi resta di casa anche quando se ne va: “È venuto a trovarci”.

Marco Galeone e il ritorno tra i Fortuna Five: la promessa di Gerry Scotti

Noi che seguiamo il programma, ricordiamo che a metà settembre Marco Galeone aveva salutato i Fortuna Five per riprendere in mano i suoi progetti musicali, messi in pausa durante la parentesi televisiva. Una scelta spiegata con grande onestà, prima ai compagni di band e poi al pubblico. Il microfono da frontman era passato ad Alex Mandelli, chitarrista varesino, mentre l’arrivo di Luca Aloisi alle tastiere ha trasformato il gruppo in una formazione a sei elementi.

All’epoca Scotti gli aveva detto una cosa semplice: questa resta una famiglia, la porta è sempre aperta. Stasera quella frase si è trasformata in fatti. Ed è bastato il modo in cui il conduttore lo ha indicato al pubblico per capire che l’affetto, dietro le quinte, non si è mai raffreddato.

Clima disteso anche per l’ingresso di Samira Lui, che ha scelto il nero per la serata del weekend: abito lungo e spacco generoso, perché il sabato ha le sue regole. Ad accompagnarla, le note di Canto d’amore di Marco Mengoni con Angelina Mango, uno di quei brani che in studio funzionano sempre.

La Ruota della Fortuna, chi ha vinto la puntata del 3 ottobre 2026

In gara tre concorrenti che si giocavano la seconda chance: Eugenio, macellaio di Massa, Chiara, musicista, e Giuseppe, portalettere. Tre storie diverse ma un’unica voglia di rifarsi.

La partenza è stata tutta di Chiara, che si è aggiudicata la prima manche e ha messo in cascina i primi 1000 euro. Nella seconda manche è però salito in cattedra Eugenio: ha raddoppiato nel momento giusto, ha dato la soluzione e si è portato a quota 7600 euro, ribaltando la classifica in un attimo.

Il tabellone successivo, Il regno degli animali, ha riportato avanti la musicista, brava a leggere la frase con pochissime lettere scoperte. Spazio poi a Ciak, si gira, la manche più ricca della serata, dove finalmente si è sbloccato Giuseppe, che si è rimesso in corsa quando sembrava ormai staccato.

Tutto rinviato, quindi, a L’ultimo round, il gioco che decide chi passa e chi torna a casa. Il tabellone, intitolato Che fastidio!, ha premiato ancora una volta Chiara, che ha chiuso la puntata da protagonista e si è presentata alla sfida finale con 25000 euro in palio.

Alla fine, nella storia di Chiara ha prevalso la prudenza di Chiara, che come percorso di vita ha scelto un mestiere meraviglioso ma precario, quello della musicista. La busta finale conteneva 20000 euro e li ha accettati: dopotutto, una seconda chance si deve saper cogliere anche con la giusta dose di buonsenso.