Nicla lascia La Ruota della Fortuna: “Devo operarmi”. Gerry Scotti in lacrime

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IPA Gerry Scotti

Appuntamento imperdibile dell’access prime, La Ruota della Fortuna torna in onda su Canale 5 con una nuova puntata appassionante e ricca di colpi di scena. Alla conduzione, ancora una volta, Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui.

La Ruota della Fortuna, Nicla lascia il programma: “Devo operarmi”

Come di consueto la puntata di lunedì 19 ottobre della Ruota della Fortuna è stata aperta dalla musica dei Fortuna Six. In studio un Gerry Scotti sempre pieno di energia, pronto a ballare e intrattenere il pubblico.

Ormai da oltre un anno la liturgia della trasmissione – fra le più seguite nella sua fascia oraria – è sempre la stessa. Dopo aver presentato i concorrenti della puntata e aver chiacchierato con loro, Gerry Scotti ha dunque chiamato in studio Samira Lui.

La showgirl ed ex gieffina ha presentato il nuovo stacchetto. Per l’occasione Samira ha scelto di indossare un abito in denim con bottoni e una cinta per evidenziare il punto vita.

“Samira ci hai regalato il sole. Che bella che sei tutta in jeans”, ha esclamato Gerry Scotti, accogliendola in studio. Non appena la showgirl ha preso posto accanto al tabellone il gioco è partito, con la famosa Locanda Samira.

Samira ha dunque presentato il piatto del giorno: il toum. Una ricetta molto particolare che ha scatenato l’ilarità di di Gerry Scotti. Si tratta infatti di una salsa a base di aglio tipica della cucina libanese con una preparazione simile a quella della maionese, ma senza la presenza di uova.

“Si mangia in coppia, se lo mangia da solo non ci vediamo”, ha esclamato Samira Lui, scherzando con il conduttore.

Nel corso della puntata però non sono mancate le emozioni forti e un momento particolarmente commovente. Dopo aver cantato il brano True Colors infatti la cantante Nicla si è commossa.

“Premetto che per me non è facile aprirmi con tutti voi – ha detto con la voce tremante -. Come tanti sapranno qualche mese fa ho avuto un problema alle corde vocali che ho cercato di risolvere, sperando che fosse superabile, perché volevo tornare ad essere quella di prima, prima di questo infortunio”.

“Purtroppo di recente ho ricevuto una nuova diagnosi – ha spiegato l’artista -. Mi hanno trovato una cisti all’interno di una corda vocale e inevitabilmente questo mi costringerà a sottopormi ad una operazione e ad assentarmi dal programma. Devo farlo per la mia salute e per proteggere il mio sogno. Spero di tornare più forte di prima. Per me è molto difficile perché siete diventati una famiglia per me”.

Di fronte a quelle parole Gerry Scotti si è sciolto in lacrime. “Grazie Nicla. Non è facile, ma è necessario per fare il tuo lavoro. A presto”, ha affermato il conduttore.

Mattia è il nuovo campione della Ruota della Fortuna

A sfidarsi nella puntata del 19 ottobre della Ruota della Fortuna tre concorrenti particolarmente preparati e agguerriti. Prima di tutto Fabio, campione in carica del programma, che fa l’insegnante e vive a Genova, ma ha origini napoletane. Il professore nel corso delle puntate ha vinto 16.700 euro. A sfidarlo Alessandra da Crotone, anche lei di professione maestra, e Mattia da Ciampino che lavora come programmatore informatico.

A dominare la partita è stato però Mattia grazie soprattutto ad un raddoppio fortunato che gli ha permesso di conquistare la bellezza di 25mila euro. “Che bel colpo!”, ha commentato Gerry. Alla fine a spuntarla è stato proprio il programmatore informatico che è diventato il nuovo campione con 33.800 euro.

Arrivato alla Ruota delle Meraviglie, Mattia ha acceso ben due buste verdi. Dopo aver aperto la prima busta, che conteneva il premio da 10mila euro, ha scelto di cambiare, aprendo la busta che conteneva 20mila euro. Mattia ha dunque lasciato lo show con ben 53.800 euro.