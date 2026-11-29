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IPA Pierluigi Diaco

È bastata una sola intervista, in un giorno qualunque, mezz’ora di messa in onda, per scatenare un effetto domino che sembra non aver fine. Le inopportune domande rivolte da Pierluigi Diaco all’ex sacerdote Alberto Ravagnani, inizialmente, non hanno destato che una polemica web. Poco dopo anche Milly Carlucci ha mostrato il proprio biasimo, seguito dai dirigenti di viale Mazzini. Oggi, contro Diaco ci sono persino Codacons e Garante della privacy. Bella Ma’ potrebbe essere sospesa, mentre Diaco minaccia l’addio alla Rai. A incastrarlo spunta un nuovo fuorionda.

I fuorionda svelano i retroscena di Bella Ma’

“Siete degli st***i”: così Pierluigi Diaco sembra rivolgersi ai propri collaboratori in un fuorionda di Bella Ma’ diffuso sul web da Selvaggia Lucarelli. Il video, che risalirebbe al 2024, mostra il conduttore rimproverare il proprio team del mancato silenzio durante la trasmissione e di un applauso che tarda ad arrivare. “Ho bisogno di silenzio in studio, non ve lo dico più” afferma con tono perentorio.

Poco dopo, la frase che più ha fatto discutere: “Io come ho fatto con la Volpe faccio con voi in 24 ore”. E non si tratterebbe di un fraintendimento: “Vi è chiaro? Spero che la minaccia vi sia arrivata”. Il rifrimento di Diaco sarebbe alla collega Adriana Volpe allontanata repentinamente dalla trasmissione a causa della partecipazione a Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5.

Il video del fuorionda è la più recente ma non l’unica testimonianza diffusa da chi lavora a Bella Ma’. Quel che si denuncia è l’atteggiamento aggressivo e verbalmente violento di Diaco, le angherie cui sottoporrebbe i propri collaboratori e un’atmosfera a dir poco tesa in studio.

La Rai pensa a una sospensione, Diaco paventa l’addio

Il nuovo fuorionda arriva in momento già particolarmente difficile per Pierluigi Diaco. In Rai è già stato avviato un audit interno, chiedendo al giornalista di modificare il proprio stile di conduzione e rinunciare alla gestione diretta degli autori. Mentre esponenti della Commissione di vigilanza chiedono ai vertici dell’emittente di “verificare subito i fatti e ascoltare chi ha parlato, tutelare cast e lavoratori, a partire dai più giovani e sospendere immediatamente il conduttore. Il servizio pubblico deve essere un luogo sicuro e rispettoso, dentro e fuori dallo studio”.

Si dice che Diaco resti fermo sulle proprie posizione e che, piuttosto che cambiare rotta, sarebbe pronto a dire addio alla Rai dopo quasi vent’anni. Nel frattempo, si starebbe valutando per Bella Ma’ una sospensione cautelativa di due settimane. La decisione finale spetterebbe all’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi.

Sulla questione indagano Codacons e Garante

Già il Codacons aveva chiesto la sospensione della trasmissione e l’allontamento del suo conduttore. Oggi sulla questione interviene anche il Garante per la Privacy. A essere considerata illecita l’eccessiva attenzione posta dall’intervistatore sull’orientamento sessuale del proprio ospite. E si chiede di “verificare la liceità trattamento e della diffusione delle informazioni relative alla sfera sessuale dell’interessato”.

Mercoledì 25 novembre Diaco si è assentato dalla trasmissione, ma si è parlato di indisposizione fisica. Se Bella Ma’ dovesse essere sospeso il pomeriggio di Rai 2 si troverebbe con uno spazio vuoto da colmare, forse prolungando l’appuntamento quotidiano con Ore 14 di Salvo Sottile, con i suoi ottimi risultati di ascolto, e anticipando La porta magica di Andrea Delogu.