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IPA Pierluigi Diaco

Le polemiche intorno a Pierluigi Diaco e al suo programma BellaMa’ non sembrano destinate a terminare e la Rai annuncia di aver avviato una indagine interna.

BellaMa’, l’indagine interna della Rai

Al centro delle indagini avviate dalla Rai ci sarebbe il comportamento del conduttore di BellaMa’ e alcuni fuorionda.

“In relazione alle testimonianze e alle registrazioni audio fuori onda diffuse nelle ultime ore, relative al clima vissuto all’interno del programma BellaMà – si legge nella nota che è stata diffusa dall’azienda di Viale Mazzini -, la Rai ha deciso di avviare un’indagine interna, volta a verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi”.

Nella nota viene spiegato anche che: “L’iniziativa è finalizzata ad accertare quanto accaduto, garantendo la massima trasparenza e tutelando la dignità e la sicurezza di tutti i lavoratori, i collaboratori e gli ospiti che operano nelle produzioni del Servizio Pubblico”.

Il caso Ravagnani e l’intervista di Pierluigi Diaco a BellaMa’

L’annuncio della Rai arriva in un momento piuttosto difficile e delicato per Pierluigi Diaco, al centro delle polemiche dopo l’intervista all’ex parroco Alberto Ravagnani. Il concorrente di Ballando con le Stelle, ospite di BellaMa’ era apparso piuttosto in imbarazzo di fronte alle domande del conduttore sul suo orientamento sessuale e sulla sua sessualità.

Le domande del conduttore erano state molto dirette. “Sei attratto dagli uomini o dalle donne?”, gli aveva chiesto e l’ex parroco, in evidente difficoltà, aveva risposto: “Sono attratto dalle donne, però è una domanda che non ha un appoggio…”.

A quel punto però Diaco aveva insistito. “Tu mi stai dicendo che non hai vissuto la sessualità durante il sacerdozio, ma adesso che non sei più sacerdote la stai sperimentando – aveva detto – Non so se tu l’hai già sperimentata con una persona… Sì o no?”. Davanti al rifiuto di Ravagnani di parlare ancora della sua sessualità, il giornalista aveva affermato: “Tu hai deciso di esporti pubblicamente e quindi hai il dovere di chiarirci un po’ le idee”.

L’intervista era stata commentata prima sui social e ritenuta inadeguata, in seguito Milly Carlucci e lo staff di Ballando con le Stelle erano intervenuti per difendere Alberto Ravagnani.

La replica di Diaco era stata piuttosto diretta. Il conduttore si era difeso dalle accuse e aveva affermato di aver fatto solamente il suo lavoro. “La narrazione pubblica di Alberto Ravagnani – aveva spiegato -, costruita da lui stesso sui suoi canali social, nelle interviste tv, nei suoi spettacoli teatrali e nelle clip che precedono il suo ingresso nella pista di Ballando con le Stelle, avrebbe suggerito a qualsiasi bravo o medio giornalista di chiedere a lui spiegazioni sulla sua nuova avventura in un mondo, quello dell’eros, che prima da sacerdote non poteva sperimentare con altri corpi, come lui stesso ha dichiarato in tante occasioni. Non ho più altro da aggiungere – aveva concluso Diaco – Mi fermo qui. Con orgoglio e felicità. W le stelle che ballano”.

Resta ora da capire cosa accadrà e se l’indagine della Rai avrà delle conseguenze.