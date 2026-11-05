Diaco non si scusa e attacca Milly Carlucci: “Usa i mezzi dell’azienda per regolare i conti”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Diaco contro Milly Carlucci

Sale la tensione tra Pierluigi Diaco e Milly Carlucci. Dopo l’intervista di Alberto Ravagnani a BellaMà si è consumato in diretta televisiva un vero e proprio botta e risposta tra i due conduttori Rai. Nonostante le polemiche il giornalista non ha chiesto scusa anzi, ha rincarato la dose contro la padrona di casa di Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci contro Diaco a La Volta Buona

Tutto è cominciato durante un collegamento di Milly Carlucci con Caterina Balivo a La Volta Buona. Per inciso, nella puntata di giovedì 5 novembre. La conduttrice di Ballando con le Stelle è intervenuta per anticipare alcune novità della prossima puntata del dancing show, ma la conversazione ha presto preso una direzione diversa.

Quando Caterina Balivo ha accennato a una settimana particolarmente turbolenta per il cast dello show, Milly ha immediatamente fatto riferimento alla vicenda che ha coinvolto Alberto Ravagnani.

“Ti riferisci a una infelice intervista che Alberto Ravagnani ha dovuto subire. Succedono queste cose ma in una famiglia come la nostra sono l’occasione per essere ancora più uniti, più compatti e più desiderosi di portare al pubblico bellezza e sogni, quello che Rai 1 vuole regalare ai telespettatori del sabato sera”, ha dichiarato.

Una presa di posizione netta, che conferma il malcontento della conduttrice per quanto accaduto nello studio di BellaMa’. Solo un giorno fa Milly Carlucci e la redazione di Ballando con le Stelle hanno diffuso un comunicato di solidarietà nei confronti di Ravagnani, prendendo le distanze dalle modalità con cui è stata condotta l’intervista di Diaco.

Pierluigi Diaco replica in diretta su Rai 2, l’attacco a Milly Carlucci

La risposta di Pierluigi Diaco non si è fatta attendere. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni della collega su Rai 1, il giornalista ha deciso di intervenire pubblicamente durante la puntata di BellaMa’, sempre del 5 novembre, interrompendo così il normale svolgimento della trasmissione in onda su Rai 2.

Il conduttore ha esordito con parole di stima nei confronti di Milly Carlucci, sottolineando di essere addirittura un affezionato spettatore di Ballando con le Stelle.

“Poco fa in una trasmissione in diretta su Rai 1 la mia bravissima collega Milly Carlucci che stimo e seguo tutti i sabati su Rai 1 nel suo consueto programma Ballando con le Stelle – che amo, mi diverte, faccio i gruppi di ascolto, recentemente l’ho fatto anche con Andrea Delogu e amici comuni – collegandosi con La Volta Buona ha espresso pubblicamente quello che pensa su quello che è successo in questi giorni nella mia trasmissione”, ha dichiarato.

Poi è arrivata la stoccata, destinata a riaccendere la polemica. E di molto. “Io non parlo, non ho niente da dire, faccio parlare il mio lavoro ma ritengo curioso che si utilizzino gli strumenti e i mezzi della stessa azienda per cui io e la signora Carlucci lavoriamo per regolare i conti”, ha precisato.

Dunque, Diaco non ha formulato scuse pubbliche per quanto accaduto, preferendo contestare il modo in cui Milly Carlucci ha affrontato la vicenda. Un intervento che rischia di alimentare ulteriormente una polemica ormai diventata uno scontro tra i due volti della Rai.