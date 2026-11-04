“Inaccettabile quanto accaduto”, la condanna di Milly Carlucci e gli autori di Ballando dopo il Caso Ravagnani

IPA Milly Carlucci

A poche ore dall’accaduto è arrivata la presa di posizione ufficiale. Milly Carlucci e gli autori di Ballando con le Stelle hanno affidato a Instagram una nota congiunta sul caso che da ore agita la Rai: l’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote in gara nel programma di Rai1. Ospite di BellaMa’ su Rai2, Ravagnani si è trovato a rispondere a domande insistenti sulla sua vita privata e sul suo orientamento sessuale. Senza mai nominare il conduttore, Milly e la sua squadra hanno scritto: “Riteniamo inaccettabile quanto accaduto e rinnoviamo pubblicamente ad Alberto tutto il nostro affetto e la solidarietà”.

Alberto Ravagnani in difficoltà a BellaMa’, la reazione di Milly Carlucci

L’intervista è andata in onda il 3 novembre su Rai2. Ravagnani era ospite di Pierluigi Diaco per parlare della sua avventura a Ballando, del libro e della sua nuova vita dopo l’addio al sacerdozio. Il conduttore, però, ha spostato subito il discorso sulla sfera più intima. Gli ha chiesto se fosse attratto dagli uomini o dalle donne e se avesse già avuto esperienze in merito, insistendo davanti al suo evidente imbarazzo. L’ex prete ha risposto e poi ha provato a fermarlo, fino a confessare in diretta: “Non voglio fingere di stare bene”. In poche ore il video ha fatto il giro dei social, tra commenti indignati e accuse di aver superato il limite.

Milly Carlucci e gli autori hanno risposto con un messaggio misurato nei toni ma durissimo nella sostanza. Hanno ricordato che Ballando ha sempre portato in prima serata temi su cui riflettere, per raccontare una società complessa e in continua trasformazione. Hanno inoltre ringraziato Alberto per aver accettato l’invito e aver condiviso la sua esperienza di vita, e promettono di proseguire insieme un percorso umano e artistico “nel profondo rispetto della persona”.

Poi la condanna dei “noti fatti”, con una precisazione: la solidarietà all’ex sacerdote era già stata espressa più volte in privato da tutto il gruppo di lavoro, ma a questo punto andava detta pubblicamente. Sotto il post sono arrivati subito i messaggi di sostegno, tra cui quello di Aurora Ramazzotti: “Siamo tutti con Alberto”.

Le domande di Diaco e la polemica: cosa è successo

“Sei attratto dagli uomini o dalle donne?”. La domanda è arrivata così, diretta. “Sono attratto dalle donne, però è una domanda che non ha un appoggio”, ha risposto Ravagnani, spiazzato. Diaco non si è fermato: ha preteso un “sì o no” sulla sua vita sessuale e gli ha ricordato che aveva “il dovere di dare delle risposte”. Quando l’ospite gli ha fatto notare che lo stava portando “su un terreno dove chiunque qui sarebbe in difficoltà”, il conduttore ha rivendicato il suo metodo.

Durante il faccia a faccia lo share di BellaMa’ era salito al 7,5%. Per Ravagnani, l’esposizione mediatica non è una novità. Ordinato sacerdote nel 2018 nella Diocesi di Milano, era diventato noto come il “prete influencer”, con quasi 300mila follower su Instagram. All’inizio del 2026 ha lasciato il ministero, una decisione raccontata nel libro La scelta. In passato aveva criticato il silenzio della Chiesa sulla sessualità dei sacerdoti, ma una riflessione pubblica è cosa ben diversa da un interrogatorio in diretta sulla propria intimità. A Ballando, in coppia con la maestra Erica Martinelli, sta cercando proprio questo: farsi conoscere per quello che è, un passo alla volta.