Kate Middleton, William in difficoltà: “Non si verificava da cento anni”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton è molto preoccupata per le difficoltà che sta vivendo suo marito William da quando ha ereditato da suo padre Carlo alcune funzioni in vista della sua ascesa sul trono. Il Principe di Galles sta affrontando un gravissimo problema col Ducato di Cornovaglia, che potrebbe tradursi in ingenti perdite finanziarie.

Kate Middleton, la situazione è preoccupante

Kate Middleton sta attraversando un momento difficile. Le sue preoccupazioni non sono dovute alla presenza sempre più ingombrante di Harry e Meghan Markle che hanno fatto la loro prima apparizione pubblica trionfale.

Il problema è ben più complesso. E non dipende da lei o da suo marito William, ma dai cambiamenti climatici che stanno creando gravi difficoltà anche in Gran Bretagna.

A quanto si apprende il Ducato di Cornovaglia, la cui gestione è passata a William, assieme al titolo di Duca quando suo padre Carlo è diventato Re, preoccupa.

L’estate torrida ha fatto scattare l’allarme in alcune zone del Regno Unito, a causa della “grave siccità”. Queste aree comprendono parti della Cornovaglia, del Devon, del Dorset, del Somerset, dell’East Sussex e del West Sussex. In quanto proprietario del Ducato di Cornovaglia, questo potrebbe avere un impatto significativo per William e di conseguenza per Kate.

Il Ducato è una delle maggiori fonti di ricchezza per il Principe, la cui proprietà consta di 18.500 acri di terreno incluso il progetto di espansione urbana di Nansledan, dove entro il 2045 verranno costruite 4.000 abitazioni.

Non è ancora noto in che modo la siccità potrebbe influire sulle attività del Ducato, ma il Ministro delle Risorse Idriche, Emma Hardy, ha incaricato l’Agenzia per l’Ambiente di dare priorità alla protezione delle risorse idriche pubbliche nelle aree colpite dalla grave siccità. L’obiettivo è garantire che l’approvvigionamento idrico dei cittadini non subisca ripercussioni.

I cambiamenti climatici di quest’estate stanno seriamente preoccupando William e Kate che tra l’altro sono promotori di iniziative a favore dell’ambiente. In particolare, il Principe del Galles è il fondatore dell’Earthshot Price e il prossimo novembre si terrà la cerimonia di consegna in India, cui dovrebbe partecipare anche la Principessa.

Kate Middleton e William, una situazione che non si vedeva da decenni

Sulla situazione in Cornovaglia è intervenuto anche il Ministro dell’Ambiente britannico che ha dichiarato: “Questo livello di siccità non si vedeva da decenni, quindi questo governo sta intensificando il sostegno e la pianificazione”.

È da almeno 100 anni che non si registra un grado di siccità così elevato in Cornovaglia e nelle altre zone del Paese. Questa situazione mette in crisi l’agricoltura e l’allevamento. E di conseguenza le finanze di William e Kate.

Il Ducato di Cornovaglia infatti è un vasto patrimonio immobiliare che si estende su 21 contee tra Inghilterra e Galles e comprende l’Oval Cricket Ground e 67.000 acri di Dartmoor. Ciò significa che il Principe William è il più grande proprietario terriero privato della Gran Bretagna, il che gli garantisce un cospicuo reddito di circa 21,6-23,6 milioni di sterline, che potrebbe assottigliarsi a causa della siccità.