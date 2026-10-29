Kate Middleton, William vende la proprietà di 3mila acri e scoppia la polemica

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton è al fianco di William mentre il Principe del Galles è al centro di una violenta polemica per la sua decisione di vendere una proprietà di 3000 acri nel Ducato di Cornovaglia, dal quale ricava 23 milioni di sterline l’anno.

Kate Middleton, William travolto dalle polemiche

Di certo, Kate Middleton e William non si aspettavano di essere criticati per questa mossa finanziaria. Ma nel momento in cui sono stati resi noti i piani del Principe del Galles di vendere alcuni terreni del Ducato di Cornovaglia, gli attuali residenti hanno manifestato il loro dissenso.

William ha deciso di vendere la sua tenuta di Bradninch nel Devon, una proprietà di 3.000 acri che fa parte del Ducato di Cornovaglia ma gli agricoltori che sono in affitto non sono per niente contenti del suo progetto. Infatti, hanno un contratto vantaggioso con il Ducato di Cornovaglia e non vogliono perdere questo privilegio.

Gli abitanti interessati dalla vendita sono in fibrillazione e hanno fatto sentire la loro voce contro la decisione del Principe. Hanno infatti dichiarato di temere che la vendita dei terreni possa minacciare le loro case e i loro mezzi di sussistenza, dato che gli ordini di sfratto emessi il mese scorso concedono ad agricoltori e affittuari solo sei mesi per decidere se acquistare le loro proprietà o abbandonarle definitivamente.

Kate Middleton, quanto frutta il Ducato di Cornovaglia

Il Ducato di Cornovaglia è un vasto patrimonio immobiliare che si estende su 23 contee tra Inghilterra e Galles e comprende l’Oval Cricket Ground e 67.000 acri di Dartmoor. Questo insieme di terreni rende attualmente il Principe William il più grande proprietario terriero privato della Gran Bretagna.

Il Ducato è un patrimonio immobiliare del valore di 1 miliardo di sterline. William lo ha ereditato direttamente da suo padre Carlo, quando ha assunto il titolo di Principe del Galles nel 2022, alla morte della Regina Elisabetta.

Infatti, il Ducato di Cornovaglia è legato al titolo del Principe ereditario. Quando William diventerà Re, quei terreni con tutto quello che c’è sopra passeranno a George. Il passaggio di proprietà è spiegato chiaramente sul sito ufficiale dove si legge: “Sua Altezza Reale il Principe William, Principe di Galles, è diventato il 25° Duca di Cornovaglia con l’ascesa al trono di suo padre (Sua Maestà Re Carlo III) nel 2022”.

Dunque, non c’è possibilità che il Ducato di Cornovaglia venga diviso tra i figli del Monarca. Harry non poteva avere alcuna pretesa su di esso, così come non potranno reclamarlo Charlotte e Louis, i fratelli di George.

Gideon Alper, esperto di tutela patrimoniale, ha spiegato come funziona la trasmissione dell’eredità all’interno della Famiglia Reale, proprio sull’esempio del Ducato di Cornovaglia.

“Molti pensano che il patrimonio della Famiglia Reale funzioni come un normale patrimonio ereditario”, afferma Gideon, “ma a livello costituzionale, la maggior parte dei beni reali è detenuta per l’istituzione, non per il singolo individuo. Ciò significa che non vengono tramandati come una normale eredità familiare”.

Ha proseguito: “Il principe Harry non ha perso un’eredità, semplicemente non ha mai avuto alcun diritto su beni istituzionali destinati a sostenere la monarchia. La sua eredità privata era già stata definita anni fa”.