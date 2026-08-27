Kate Middleton, William escluso dal testamento di Carlo. “Perderanno 2 miliardi”

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IPA Kate Middleton

Il ritorno di Harry e Meghan Markle in Gran Bretagna, avrebbe portato a conseguenze piuttosto gravi per William e Kate Middleton. Il principe e la principessa di Galles, come ben sappiamo, non hanno accolto molto bene la notizia di una pace fra Harry e Re Carlo. Quest’ultimo, dopo una lite con il primogenito, avrebbe deciso di escluderlo dal testamento.

Kate Middleton e William esclusi dal testamento di Carlo

A rivelarlo è una fonte che ha spiegato a Radar Online che a porte chiuse, nei palazzi reali, si sarebbe consumata una lite durissima fra William e Re Carlo III. Il primogenito di Lady Diana si sarebbe scontrato con il padre, accusato di essere fin troppo “morbido e permissivo” nei confronti di Harry, dopo la fuga con Meghan Markle negli Stati Uniti e le accuse gravissime pronunciate in Spare.

La lite fra Carlo e William avrebbe poi preso una piega inaspettata e il Sovrano avrebbe annunciato al figlio di averlo escluso dal suo testamento. Ciò significa che William diventerà Re, ma non erediterà il patrimonio personale di Carlo per una cifra pari a 2 miliardi di dollari.

“Il problema di William è che pensa di sapere sempre cosa sia meglio – ha spiegato una fonte -. Carlo lo ha escluso dal testamento. William è rimasto sbalordito. Quindi, anche se un giorno diventerà re, non erediterà la fortuna reale che pensava di ricevere. Quella, stimata in 2 miliardi di dollari, andrà ora a beneficio dell’erede Harry”.

A scatenare la reazione di Carlo e questa decisione così radicale sarebbe stato l’atteggiamento di William e Kate Middleton nei confronti di Camilla. Quest’ultima si sarebbe schierata dalla parte dei Sussex e questo avrebbe portato tensioni con la coppia. In particolare Carlo avrebbe accusato i due di non portare il giusto rispetto alla regina consorte.

“Questo ha portato a un acceso scontro a porte chiuse tra Kate e Camilla – ha spiegato l’insider -. E a quanto pare Kate ha contattato gli avvocati di palazzo in merito all’intera questione del testamento”.

Camilla contro William e Kate Middleton

Nella famiglia reale dunque si sarebbe creata una spaccatura. Da una parte Camilla, pronta a sostenere Harry e Meghan Markle, con una grande influenza nei confronti di Re Carlo, dall’altra William e Kate.

“Ho sentito dire che non sembra esserci molto affetto familiare tra Camilla e William e Kate -, ha svelato Ian Pelham Turner, esperto di questioni reali -. Carlo sosterrà incondizionatamente sua moglie. Il ritorno di Harry è, a mio avviso, il primo segno della sua pubblica reazione di sfida”.

Una fonte interna ha svelato che William sarebbe furibondo. “Il principe William è prevedibilmente furioso per l’imminente soggiorno di Harry a Buckingham Palace. Ha rinunciato a cercare di far ragionare Carlo ed è invece concentrato sul suo futuro regno, auspicando un’abdicazione anticipata il prima possibile”.

La fonte ha affermato: “Ciò che ferisce davvero William è che sembrava che fossero tutti impegnati a prepararlo per la successione. Tutti parlavano di una possibile abdicazione, e ora William è stato improvvisamente messo da parte ed escluso dal testamento, mentre Carlo stende il tappeto rosso per Harry ogni volta che ne ha l’occasione. È sconcertante e irritante allo stesso tempo, ma a quanto pare William ha smesso di cercare di capirlo.